Cómo hacer la declaración de la Renta por teléfono

La campaña de la declaración de la renta del año 2019 ha comezado. Desde el 1 de abril, se pueden realizar trámites de forma telemática con la Agencia Tributaria, como solicitar el borrador, modificarlo y presentarlo, de forma que se agilicen los ingresos y devoluciones tributarios.

El plazo para hacer la presentación en las oficinas de la Agencia Tributaria comienza el 13 de mayo. Sin embargo, no hay certeza de que el estado de alarma no se prorrogue o de que se puedan respetar las condiciones sanitarias mínimas para que los usuarios no corran riesgos. Por este motivo, en este campaña adquieren especial importancia las opciones telefónicas que la Administración pone a nuestro alcance.

Servicio de ayuda por teléfono

Desde el 1 de abril, mismo día de comienzo de la campaña, todos los contribuyentes pueden solicitar información en los números de teléfono 91 554 87 70 y 901 33 55 33

Plan "Le llamamos"

La Agencia Tributaria ofrece una alternativa a acudir a una oficina o presentar la declaración por internet. El plan 'Le llamamos' permite a los usuarios pedir una cita previa para que la Agencia Tributaria contacte con ellos por teléfono para realizar la declaración. Esta opción estará disponible a partir del 5 de mayo, día en el que se puede empezar a solicitar cita previa, y estará disponible hasta el 28 de junio, dos días antes de la finalización de la campaña. La atención telefónica será de lunes a viernes en horario de 9:00 a 19:00.

La solicitud de cita previa para poder hacer la declaración por teléfono se puede realizar a través de la app, a través de la página web de la Agencia Tributaria y telefónicamente, en los números 91 535 73 26, 91 553 00 71, 901 12 12 24 y 901 22 33 44.

