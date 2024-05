BBVA solicita a la CNMV la autorización para la opa sobre Sabadell

BBVA ha solicitado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada sobre el Banco Sabadell.

De esta manera, el banco registró formalmente su solicitud a una operación que anunció el pasado 9 de mayo. Aunque ha enviado el folleto explicativo de la operación, éste no será público hasta que la CNMV dé su autorización.

Qué ocurre a partir de ahora

El siguiente paso es que el supervisor admita a trámite esta solicitud, para lo que dispone de siete días hábiles. Si la CNMV no se pronuncia en ese plazo, se entenderá admitida a trámite. A continuación, deberá examinar el folleto y autorizar o denegar la oferta en un plazo de 20 días hábiles. No obstante, en esta opa, este plazo está condicionado a que la CNMV reciba la no oposición a la operación del BCE. Una vez que se autorice, comenzará el plazo de aceptación para los accionistas, que no puede ser inferior a 15 días ni superior a 70 días.

Según el documento registrado hoy por BBVA en la CNMV, "se confirman las informaciones y características de la oferta previstas en el anuncio previo, haciéndose constar que no se ha producido ninguna variación respecto de dichas informaciones", excepto que notificará "la concentración económica resultante de la oferta a las autoridades de defensa de la competencia en Francia y Marruecos".

BBVA anunció el 9 de mayo una opa sobre el 100% de Sabadell mediante un canje de acciones de una de BBVA por 4,83 de Sabadell y un peso del 16% para el banco de origen catalán en la nueva entidad.

BBVA explica en el documento remitido hoy que la opa requiere de las autorizaciones regulatorias del Banco Central Europeo (BCE), de la CNMV y del Banco Central de Marruecos por el control indirecto de filiales en el extranjero. No obstante, aclara que la eficacia de la oferta "no ha quedado sujeta a la condición de la obtención de ninguna de las autorizaciones mencionadas" y que se comunicará a los supervisores de aquellas otras jurisdicciones en las que sea necesario o conveniente.

Igualmente, BBVA informa en el documento de que presentará notificación a la Comisión Europea en virtud del reglamento sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, sin que ésta sea condición para que la opa sea autorizada.

También presentará ante la CNMV la documentación acreditativa de la constitución de la garantía para hacer frente al pago en efectivo en relación con los sobrantes de acciones de Sabadell y ha entregado junto a la solicitud de autorización la convocatoria de su junta general de accionistas que deberá aprobar la opa.