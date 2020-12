Vargas Llosa y Savater cargan contra los nacionalismos y los populismos: "Amenazan a la Europa democrática"

La eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha reunido al filósofo Fernando Savater y al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en el 20 aniversario de la entrega del premio Sajarov a la libertad de conciencia a la organización cívica ¡Basta ya!, a la que los tres pertenecieron, en un acto en el que han criticado los nacionalismos y populismos.

En una charla que se difundirá en la web bastaya2020.info, Vargas Llosa ha defendido que la Unión Europea es una creación "profundamente democrática" amenazada por movimientos nacionalistas "que conspiran contra esa democracia inspirada en la legalidad y en la libertad".

Para el Nobel peruano ¡Basta ya! demostró que había "una gran cantidad de vascos que estaban por la democracia, que estaban por la libertad, pero que no aceptaban de ninguna manera la imposición de un nacionalismo étnico que mediante la violencia quería tener la personalía del País Vasco ante el mundo". Fernando Savater cree que hoy en día la organización a la que pertenecieron no recibiría ese premio por el "gran número de populistas", personas que "no creen en la ciudadanía, sino que creen en la adhesión ciega a masas más o menos amorfas, a lo que ellos llaman pueblos y contradicciones inventadas".

Tampoco el actual Parlamento español, ha añadido, daría ese premio a ¡Basta ya! porque "hoy son mayoría los grupos que con más o menos vehemencia apoyan una xenofobia separatista". Pagazaurtundua ha afirmado que dado el aumento de "partidos identitarios de extrema derecha, pero también de bolivarianos, con el retorno de la identidad como lo peor de la política" es preciso volver a reivindicar "la Europa de los ciudadanos, de los individuos con derechos y obligaciones".

Los tres animaron a los jóvenes a implicarse en política "porque la pelea por la libertad, la pelea por el espacio de la democracia, por la pluralidad ideológica, sigue", ha concluido Maite Pagaza.