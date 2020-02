'Parásitos' hace historia y se convierte en la gran triunfadora de los Oscar 2020

'Parásitos' ha hecho historia al convertirse en el primer largometraje de habla no inglesa que gana el Oscar a la Mejor Película . La cinta surcoreana también ha dado la sorpresa al llevarse el Mejor Director para Bong Joon-ho y el Mejor Guión Original .

'Parásitos' ha sido sin duda la sorpresa de la noche al arrebatarle la estatuilla de Mejor Película a la clara favorita, '1917' o la de Mejor Director a Sam Mendes por la cinta bélica. La película surcoreana se ha llevado cuatro de los premios más importantes, incluidos Mejor Película Extranjera y Mejor Guión Original. Asimismo, ha hecho historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa que gana el Oscar más ansiado.

Por su parte, en la categoría de interpretaciones no ha habido grandes sorpresas. Renée Zellweger se ha llevado el Oscar a Mejor Actriz por su papel en 'Judy', Joaquin Phoenix el de Mejor Actor por su interpretación del Joker -arrebatándoselo a Antonio Banderas por 'Dolor y Gloria'-; Laura Dern, Mejor Actriz Secundaria por 'Historia de un matrimonio'; y Brad Pitt, Mejor Actor Secundario, por 'Érase una vez...en Hollywood'.

Phoenix ha hecho un reivindicativo discurso de agradecimiento por el premio en el que ha criticado el "egocentrismo" del ser humano que "explota nuestro entorno para nuestro bien". Por su parte, Renee Zellweger vuelve al cine por la puerta grande después de estar varios años retirada de las pantallas.

Brad Pitt ha sumado el Oscar a la lista de premios recibidos por su papel de Cliff Booth, un veterano de guerra que hace de doble de acción de Rick Dalton en 'Érase una vez...en Hollywood'.

Brad Pitt gana el Oscar al Mejor Actor de Reparto / Getty

El oscarizado actor ha querido agradecer su premio a todos los especialistas y coordinadores que trabajan en las películas y, sobre todo, a Quentin Tarantino, "eres original, la industria del cine sería un lugar horrible sin ti", y a sus hijos: "Motivan todo lo que hago. Os adoro".

Tampoco han faltado los comentarios irónicos sobre la duración que tienen que tener los discursos de los premiados: "Tengo 45 segundos, son 45 segundos más de lo que le dio el Senado a John Bolton esta semana", en referencia al proceso de Impeachment contra Donald Trump.

Laura Dern ha celebrado su 54 cumpleaños llevándose la dorada estatuilla por su papel de abogada cínica en 'Historia de un matrimonio'. Dern ha agradecido el premio a su emocionada madre: "Algunos dicen que nunca han conocido a sus héroes, pero yo digo que si eres realmente afortunado, los encontrarás en tus padres".

Laura Dern, Mejor Actriz de Reparto / Getty

Finalmente, la española 'Klaus' -producida por Atresmedia- no ha podido alzarse con la estatuilla a Mejor Película de Animación al hacerse con el premio 'Toy Story 4'. Por su parte, 'Hair love' ha recibido el premio a Mejor Corto Animado. Tampoco 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar ha tenido suerte al ver cómo 'Parásitos' le arrebataba el Oscar a Mejor Película Extranjera. La cinta surcoreana se llevaba también el premio al Mejor Guión Original, recogido por un emocionado Bong Joon-ho. Mientras, Taika Waititi ha subido a por el Oscar al Mejor Guión Adaptado por 'Jojo Rabbit'.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt, por 'Érase una vez...en Hollywood'

Mejor Película de Animación

'Toy Story 4'

Mejor Corto de Animación

'Hair Love'

Mejor Guión Original

Bong Joon-ho, por 'Parásitos'

Mejor Guión Adaptado

Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Mejor Cortometraje

'The Neighbor's Window'

Mejor Diseño de producción

'Érase una vez...en Hollywood'

Mejor Vestuario

'Mujercitas'

Mejor Documental

'American Factory'

Mejor Corto Documental

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)'

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern

Mejor Edición de Sonido

'Le Mans 66'

Mejor Sonido

'1917'

Mejor Fotografía

'1917'

Mejor Montaje

'Le Mans 66'

Mejores Efectos Visuales

'1917'

Mejor Maquillaje y Peluquería

'El escándalo'

Mejor Película Extranjera

'Parásitos'

Mejor Música

'Joker'

Mejor Canción

Elton John, 'Rocketman'

Mejor Director

Bong Joon-ho, por 'Parásitos'

Mejor Actor

Joaquin Phoenix, por 'Joker'

Mejor Actriz

Renee Zellweger

Mejor Película

'Parásitos'

