'Big Little Lies' arrasa en los Globos de Oro

'Big Little Lies' ha sido la clara triunfadora de la noche de los Globos de Oro. La gala de los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que este año cumplen 75 años, se recordará como una de las ediciones donde más se ha escuchado las voces de las mujeres.

"A todos los que han hablado este año sobre acoso, maltrato. Habéis sido muy valientes. Os escuchamos y contaremos vuestras historias", ha dicho en su discurso de agradecimiento David E. Kelly, productor de la serie de HBO.

"El poder, para las mujeres". Así ha comenzado el discurso de agradecimiento Nicole Kidman tras cumplir con todas las quinielas donde partía como favorita y recoger el premio a la mejor actriz de miniserie por su trabajo en 'Big Little Lies'.

Este Globo de Oro se suma al Emmy con el que fue premiada el pasado mes de septiembre. La miniserie de HBO (que contará con una segunda temporada) le está dando grandes alegrías a Nicole Kidman que ha agradecido así este nuevo premio: "Mi personaje en 'Big Little Lies' representa el centro de lo que nos ocurre ahora mismo con el tema de los malos tratos. Espero que podamos cambiar todo esto con las historias que contamos y la manera cómo las contamos".

También ha recogido el premio al mejor actor de reparto su compañero, Alexander Skarsgard: "Estoy aquí porque he tenido el privilegio de trabajar con un elenco de mujeres extraordinarias. Gracias, Nicole, por hacer de ésta, la mejor experiencia de mi carrera". El agradecimiento a Kidman se ha quedado en eso, no han repetido el beso que nos enamoró en los premios Emmy.

Laura Dern completa los premios interpretativos de 'Big Little Lies'. La actriz ha recogido el tercer Globo de Oro de su carrera, en esta ocasión como mejor actriz de reparto. "A David E. Kelly, que me dio un personaje complicado porque su niña estaba sufriendo bullying. A muchas se les enseña a callar en la cultura del silencio. Hay que fomentar una justicia reparativa y hay que proteger a nuestros hijos".

La tercera temporada de 'Fargo' no se vuelve a casa con las manos vacías. Ewan McGregor ha recogido el premio al mejor actor de miniserie por su doble interpretación en la serie de FX. "Siempre me ha encantado ser actor. No habría habido Emmett Stussy sin David Thewlis y Michael Stuhlbarg y Carrie Coon, y no habría habido Ray sin Mary Elizabeth Winstead. Gracias al equipo".