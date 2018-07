Luces y sombras de un genio

“Cuando José González, Pepe, murió en 2009, la prensa española apenas publicó una pequeña nota. Había muerto uno de los artistas con más talento, no sólo de esta profesión de hacer tebeos, sino de otras muchas disciplinas del arte en España y prácticamente nadie se enteró de su muerte, del mismo modo que nadie, o casi nadie, se había enterado de su vida. No hubo homenajes, no hubo especiales de televisión, ni suplementos culturales en los periódicos que hablasen de él. Era injusto…” De este modo justifica el autor del cómic la creación de este Pepe publicado por Panini. Un homenaje póstumo y más que merecido, en el único formato que seguramente hubiese aceptado este artista irrepetible.

Carlos Giménez (Madrid 1941) es uno de los historietistas más importantes y reputados de aquello que a finales de los 60 se denominó el boom del cómic adulto en España. Formó parte del denominado Grupo de la Floresta y durante su estancia en Barcelona coincidió con la mejor generación (posiblemente) de dibujantes e historietistas de nuestro país. Por citar sólo alguno de ellos, podemos mencionar a Luis García, Esteban Maroto, Josep María Beà, José Ortiz, Brocal Remohí, Adolfo Usero o el propio Pepe González. Todos ellos, habituales de revistas extranjeras, en su mayoría de la editorial Warren, por lo que gozaban de un mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras. La censura y la situación sociopolítica de España tampoco ponía las cosas fáciles para esta profesión. Afortunadamente, no quedaría demasiado para que poco a poco y, sobre todo, tras la muerte de Franco, comenzara la época de esplendor de nuestro cómic. Aunque eso es otra historia y como tal, se contará a su debido tiempo. Seguimos. Giménez fue el creador de innumerables series como Gringo, Delta 99, Dani futuro, Los Profesionales o Barrio, pero sin duda su obra culmen será Paracuellos, una historia basada en sus recuerdos infantiles, que narra las aventuras de unos niños de la postguerra que vivían en hogares de acogida.

Pepe es el homenaje que Carlos Giménez le ha brindado a su amigo y compañero José (Pepe) González. A lo largo de diferentes volúmenes y divididos en décadas, el autor irá desgranando, en clave de humor (aunque no siempre será así), las fobias, manías, personalidad y forma de entender la vida de este personaje tan excepcional como desconocido. El autor ha realizado una minuciosa labor de documentación, entrevistando a aquellos que le conocieron y con los que compartió su vida, para hilar una biografía plagada de increíbles anécdotas. En este segundo tomo, que abarca las décadas de los 60 y 70, descubriremos su desquiciante apatía, que le llevaba incluso a dibujar a todas las mujeres rubias para no tener que rellenar el pelo de color o a realizar todas las viñetas con primeros planos para evitarse dibujar fondos o ambientación. Lo frustrante para él, sería ver cómo los editores paradójicamente le idolatraban y exigían a sus compañeros que calcasen (literalmente) su trabajo. También disfrutaremos con el episodio de su mili, en donde no sólo intentó suicidarse, sino que consiguió que su cuartel obtuviese el primer premio de la Pascua Militar gracias a un gigantesco retrato de Franco o su deserción e incomprensible permiso de tres meses a cambio de un retrato al óleo que ni siquiera terminó. Todo un simpático documento gráfico, que convierten esta serie en un auténtico tesoro no sólo por su valor estético sino biográfico y social.

