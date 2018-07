Aniversario Héroes y Villanos

Pues sí amigos, ya ha pasado un año. Uno más… o menos (dependiendo del calor que haga en tu comunidad. Perdón, las aspas de mi ventilador no dan para más y empiezo a notar el suicidio compulsivo de neuronas...) Hace un año, decía, empezamos este blog con la ilusión e intención de hacer llegar al mayor número posible de lectores, el gusanillo de ese maravilloso mundo que son los tebeos. Desde la diferencia y el respeto (hacia otros blogs de compañeros), queremos insistir en que nunca nos hemos considerado expertos en la materia, sino más bien aficionados insomnes, cuya intención, por encima de intereses y frikismos, siempre ha sido la de divulgar e intentar captar a todas aquellas almas perdidas que no han terminado de descubrir las bondades de los cómics. Pues bien, a todos ellos: novatos y veteranos, mangakas confesos, frikis de la Tierra Media, fanáticos de los superhéroes o del cómic franco belga… Gracias por vuestro ánimo y fidelidad.

Y aprovechando esta ocasión tan especial, hemos decidido cambiar el look y ponernos más fresquitos. Nuestra querida y comiquera amiga MÜ, que ya colaboró con nosotros con la ilustración que abría el especial de The walking dead nos ha regalado una cabecera y un logo de lo más (…pon aquí el adjetivo que tú quieras porque nosotros no tenemos palabras) y no podíamos sino compartirlo con vosotros. Pero además, como estamos de celebración, vamos a sortear un poster, diseñado por ella y en exclusiva para la ocasión, para la persona que sepa darnos el nombre de al menos 15 villanos de los que aparecen en el video.

Por cierto, que queremos aprovechar la ocasión para dar nuestro más profundo agradecimiento a las editoriales que colaboran con nosotros para elaborar este blog. Porque sin ellas sería imposible dar contenido a este espacio, y porque Núria, Merche y Ponç son más majos que las pesetas (¡ay! las pesetas...) pues desde aquí GRACIAS, muchas gracias a Planeta DeAgostini Cómics, ECC Ediciones y Panini Cómics.

Bueno, después de este emocionante momento os preguntaréis ¿y cómo narices hacemos para enviar las respuestas? Teniendo en cuenta que el señor Onda Cero ha puesto ahora más difícil eso de comentar las entradas (si no de qué vamos tener tal sequía como la actual) pues vamos a facilitar un correo electrónico, al que os pedimos por favor que no enviéis nada más que las respuestas... claro, que teniendo en cuenta que sois seis los que nos leéis y todos conocidos, también nos podríais mandar un whatsapp (je je je). No. Los que creáis haber identificado al menos a 15 villanos nos escribís a esta dirección: david.gabas@ondacero.es con la lista que tengáis. Ojo, tenéis que tener en cuenta que vamos a recibir correos durante toda la próxima semana (valdrán los recibidos hasta las 23:59 del martes). Por tanto como somos tan majos y damos tanto tiempo puede haber varios que acierten 15, así que se llevará el póster único e irrepetible (si no sacamos más copias) el que más villanos acierte. Y en caso de empate el que haya enviado el mail antes. Así que ya os podéis ir poniendo las pilas.

Y lo dicho, al mail solo respuestas, los agradecimientos por retirar del blog la foto en la que aparecen los autores del mismo pueden llegar por twitter a nuestra cuenta (@HeroesVillanos). La orden de quitarla está dada, pero hay que tener en cuenta que saldrá de la web cuando el señor Onda Cero lo considere conveniente así que ¡corred la voz! quitamos esos horribles caretos y ahora molaremos más, porque se nos verá menos.

¡Venga! A identificar villanos, malditos.