Este año en Onda Cero tenemos más de un cuento de Navidad

‘Más de uno’ prepara un programa doble para el Especial Navidad del próximo día 25, en el espacio de Onda Cero conducido por Carlos Alsina.

La programación prolonga su emisión hasta las dos de la tarde para ofrecer dos ficciones sonoras de muy diferente corte.

En la primera de ellas, ‘Madre en Belén’, la actriz Blanca Portillo da vida a María en un monólogo de Carlos Alsina que narra el nacimiento de Jesús desde la perspectiva y recuerdos de su progenitora.

Portillo se sube de esta manera al escenario de la radio para interpretar un texto conmovedor en el que colaboran los actores José Luis García Sánchez, Juan Echanove y Ricardo Gómez.

El Especial Navidad de ‘Más de uno’ ofrecerá también la ficción sonora ‘Milagro en la gran ciudad’, una adaptación de la comedia de 1947 ‘Milagro en la calle 34’.

El nuevo Papá Noel contratado por los centros comerciales Macy's es la sensación de la ciudad. Los niños le adoran, las madres le consultan todo y las ventas de la casa se han disparado. Sólo hay un pequeño problema: el Papá Noel de Macy's se cree... el verdadero Papá Noel.

Para no perder su empleo, y para no ser tomado por loco por las autoridades, Santos Claus tendrá que demostrar ser el único Papá Noel en un mediático juicio. No lo hará solo: contará con el aliento de Doris Walker, empleada descreída de Macy's, y su pequeña hija Susan, ambas muy escépticas con la Navidad... hasta que conocen a Santos Claus.

‘Milagro en la gran ciudad’ está interpretada en sus principales papeles por José Ángel Juanes, Celia de la Torre, Pepe Viyuela, Borja Fernández Sedano, Javier Ruiz Taboada y María Jesús Varona.

La mejor ficción sonora, en ondacero.es

‘Madre en Belén’ y ‘Milagro en la gran ciudad’, las nuevas producciones sonoras de OndaCero, se incorporan al catálogo con la mejor ficción radiofónica de nuestro país, disponible en ondacero.es

Entre las más destacadas están ‘Celia en la revolución’, ‘Siente un pobre a su mesa’, ‘¿Qué fue de Brian?’, ‘Cómpreme una radio’, ‘El Mago de Oz, según Alsina’, ‘A sangre y fuego’, ‘Parece que la radio ha venido para quedarse’ o ‘Andante. El Quijote de Cervantes, según Trapiello’, entre otras.