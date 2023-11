Atresmedia, una de las empresas más confiables del mundo según la prestigiosa revista Newsweek

Atresmedia confirma el éxito de su modelo y se consolida como una de las empresas españolas con mayor proyección y reputación internacional. Así se demuestra en un reciente informe publicado por la prestigiosa revista norteamericana Newsweek que sitúa a Atresmedia como una de las compañías más confiables del mundo. De hecho, Atresmedia es la única empresa española que aparece en el apartado de Medios y Entretenimiento.

"Las compañías más confiables del mundo" es el título de dicho informe en el que Newsweek selecciona 1.000 empresas de a 21 países diferentes, distribuyéndolas en 23 categorías según el sector industrial al que pertenecen.

Tan solo 16 compañías españolas se cuelan entre ese millar de empresas seleccionadas, siendo Atresmedia la única española en la categoría de Medios y Entretenimiento, en la que comparte ranking junto a otras 24 empresas de todo el planeta como la nipona Nintendo, las estadounidenses Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery, la neerlandesa Universal Music o la francesa JC Decaux.

Este informe, que publica Newsweek, ha sido elaborado junto a la firma global de investigación de datos Statista a partir de una extensa encuesta de más de 70.000 participantes, en la que se han reunido casi 270.000 evaluaciones de empresas en las que la gente confía como cliente, como inversor y como empleado.

Newsweek destaca en este reportaje la importancia de la confianza para el éxito de una compañía, así como su diferencial para clientes, inversores y los propios empleados. Tal y como publica, según una encuesta de PWC de 2023, el 58 por ciento de los consumidores ha recomendado una empresa en la que confían a amigos y familiares.

Atresmedia es el Grupo líder de Comunicación en España, la única compañía audiovisual con posiciones clave en todos los sectores en los que opera -televisión, radio, internet, cine, producción para terceros y formación, etc.- a través de sus marcas insignia: Antena 3, laSexta, Onda Cero, Europa FM…

De este modo, Atresmedia desarrolla su estrategia en distintas Divisiones como Atresmedia Televisión (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries y la plataforma atresplayer), Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM, Melodía FM), Atresmedia Publicidad, Smartclip y H2H (dedicadas a la explotación publicitaria y comercial), Atresmedia Diversificación (actividades y negocios no dependientes de la publicidad) y Buendía Estudios, productora de contenidos audiovisuales en español para el mercado nacional e internacional, participada al 50% por Atresmedia y Telefónica.

ATRESMEDIA, liderazgo y reconocimientos internacionales a un modelo de éxito

Este informe, publicado por Newsweek, en el que sitúa a Atresmedia como la única empresa española de medios entre las compañías más confiables del mundo, se une a una larga lista de reconocimientos que atesora el Grupo Atresmedia en los últimos tiempos.

Recientemente, el prestigioso Informe Digital News Report 2023 -elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford- coloca a Atresmedia por segundo año consecutivo como referente informativo y líder en credibilidad y confianza.

El estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, calificado como una referencia a nivel mundial en lo que respecta a hábitos de consumo informativos, mantiene la posición destacada de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como medios empleados para informarse por los usuarios españoles, constituyéndose como fuentes principales frente a sus principales competidores. Ambas cadenas se sitúan en el ‘top 3’ de medios favoritos por parte de los consumidores de nuestro país.

De la misma manera, en el informe anual de Imagen que publica la firma Personality Media, Atresmedia ha vuelto a obtener unos resultados inmejorables que se unen a su liderazgo en audiencias. Según los resultados del último Estudio de Imagen de Personality Media (publicado este mes de noviembre), Antena 3 es la cadena preferida por los espectadores españoles, sumando 10 años consecutivos en lo más alto del ranking.

Además, los casi 20.000 encuestados para este informe conceden a la cadena principal de Atresmedia la primera posición en 10 de las 11 categorías analizadas y siendo la cadena con los programas de mayor calidad.

El Estudio de Imagen de Personality Media vuelve a posicionar a Atresmedia TV como el grupo líder en calidad, frente a su competidor, cuyas dos principales cadenas ocupan las últimas posiciones del ranking en prácticamente todas las categorías.

Atresmedia es la televisión más vista en España, encadenando 25 meses de liderazgo ininterrumpido. Es también el Grupo audiovisual líder en consumo en internet y su plataforma, atresplayer, es el referente español en el sector. En radio, Atresmedia mantiene su posición destacada tanto en la radio generalista, con Onda Cero, como en la radio musical con EuropaFM y Melodía FM.