La startup Spotahome, gran ganadora del South Summit 2016

El nuevo pódium de finalistas de la quinta edición de South Summit ya tiene a sus premiados y Spotahome ha sido elegido Gran Ganador del evento mientras que Bioo ha sido designado el proyecto más innovador, TheMotion el más escalable y, finalmente, Orphidia ha sido elegida como la startup con mejor equipo.

Las ganadoras se han dado a conocer este viernes durante la ceremonia de clausura de la quinta edición de un encuentro que ya se ha consolidado como líder sobre emprendimiento e innovación del Sur de Europa. Entre los beneficios de ser una de las startups ganadoras están el acceso a financiación y acuerdos estratégicos, una mayor visibilidad o el apoyo para su internacionalización.

La fundadora de Spain Startup – South Summit, María Benjumea, ha destacado la calidad y capacidad de innovación demostrada por todas y cada una de las startups participantes y ha agradecido el trabajo de los speakers, socios, inversores y voluntarios que han participado en esta nueva edición de South Summit porque sin ellos, según ha dicho, “nada de esto sería posible”.

Asimismo, la fundadora de South Summit ha felicitado a las otras diez startups que entre el miércoles y el jueves fueron distinguidas como ganadoras en sus respectivas categorías: la catalana Bioo en Industry & Energy; la francesa Phenix en Food; la asturiana Cuicui Studios en EdTech; la chilena BePretty en Fashion; la estadounidense Orphidia en Health & Wellness; la mallorquina TravelCompositor en Travel, y las madrileñas Aplazame (Fintech), TheMotion (Media & Entertainment, Geoblink (B2B) y Spotahome (B2C).

Spotahome, La mejor entre 100 proyectos finalistas

Entre los 100 proyectos finalistas de esta edición, elegidos entre los más de 3.000 presentados a la Startup Competition, Spotahome, startup madrileña dedicada al alquiler de residencias para alojamiento de medio y largo plazo se ha alzado como Gran Ganador de #SouthSummit16. Su valor diferencial consiste en enviar a personas locales a cada propiedad para hacer una visita virtual con videos de alta definición, fotografías y planos, para crear listados más completos y precisos.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido el encargado de entregar el galardón y ha destacado: "Escribió Cervantes que en la vida se puede elegir entre ser camino o posada. La posada te acoge pero te estás quieto. Las startups son el camino".

Por su parte, Bioo, startup catalana que desarrolla y comercializa paneles únicos que generan electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas de una manera competitiva y sostenible, ha sido distinguida como el proyecto más innovador, premio que ha sido entregado por Esperanza Ibáñez, Manager Public Policy and Gov’t relations de Google.

La madrileña TheMotion ha sido premiada como el proyecto más escalable, por su iniciativa para abaratar el coste de producción de videos al coger contenido existente estático y crear videos en cuestión de segundos: un proceso expansible a un millón de vídeos de forma automática y sin fricción. El galardón ha sido entregado por Luz Usamentiaga, Directora de Relaciones Institucionales de Orange.

Finalmente, Blanca Montero, Subdirectora General y Directora Territorial Centro de Grupo Banco Sabadell, ha entregado el galardón al proyecto con el mejor equipo, que ha recaído en la startup estadounidense Orphidia, un dispositivo portátil totalmente automatizado para hacer todos los análisis de sangre comunes junto con los niveles de lípidos, electrolitos, hormonas y vitaminas, en tan solo 20 minutos. Su objetivo: realizar análisis de sangre más fáciles, rápidos, cómodos, accesibles y baratos.

Además se han entregado otros dos premios más. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido la encargada de entregar el Premio Hackathon, que ha recaído en un grupo de un grado de FP dedicado a Informática del madrileño IES Villaverde por su proyecto para un quinto contenedor de reciclaje de material orgánico en compostaje para huertos urbanos. En su intervención, Carmena ha destacado que “la imaginación es el elemento imparable que permite concebir el futuro y crear un mundo mejor. De la imaginación se crean ideas, surgen ideas y encuentros como este son modelos perfectos de colaboración”.

Y, por último, Juan Garrigosa, Director de Innovación de Endesa, ha entregado el premio The Next Big Thing a la joven promesa emprendedora. Promovido por la Fundación Créate junto con South Summit, el galardón ha recaído en el centro educativo Trinity College – Liceo Serrano de Boadilla del Monte (Madrid) por su proyecto Freecheapmaterial. Liderado por la alumna Paula Montesinos, se trata de una página web con la que se pretende abaratar el coste del material escolar y así facilitar el acceso a todas las personas, tengan o no recursos.

#SouthSummit16 en cifras

Durante los tres días que ha durado la quinta edición de South Summit se han congregado en LA N@AVE más de 12.500 asistentes, 6.700 emprendedores, 600 inversores y más de 400 speakers.

Todos ellos han pasado por alguno de los seis escenarios que han compuesto esta quinta edición de South Summit. Un encuentro que ha acogido estos tres días a Niklas Zennström, fundador de Skype y Atomico; Allen Blue, co-fundador de Linkedin; Nolan Bushnell, fundador y CEO de Atari, o Kike Sarasola, fundador de Room Mate Hotels y encargado de abrir el acto de clausura, entre otros exitosos hombres de negocios que empezaron, como todos, con una pequeña gran idea.