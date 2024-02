La IA en el punto de mira: Ultraman protagoniza la primera sentencia por incumplimiento de copyright del mundo

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse; al menos, ese es el camino que parecen estar marcando las grandes tecnológicas que están optando por invertir grandes cantidades de dinero en desarrollar este tipo de tecnologías. Sin embargo, la IA ha despertado ya algunas polémicas, sobre todo suscitadas por representantes del mundo del arte. ¿Una Inteligencia Artificial está realizando un plagio cuando toma obras protegidas por las leyes del derechos de autor para "inspirar" sus creaciones?

En occidente, el prestigioso medio The New York Times tomó la decisión de denunciar el pasado diciembre a las empresas Microsoft y Open AI, desarrolladora de Chat GPT, por entrenar los algoritmos de sus IA's con artículos periodísticos del diario estadounidense sin solicitar permiso; esta denuncia, en trámites de resolución, fue incluso apoyada en nuestro país por la Asociación de Medios de Información, aunque todavía no se sabe en que resultará esta reclamación del prestigioso periódico.

La primera sentencia en firme, en China

Ha sido en China, sin embargo, donde se ha formulado la primera resolución judicial en contra de una de estas empresas dedicadas a ofrecer servicios de generación de contenidos con IA: la empresa Tsuburaya ostenta los derechos de Ultraman, un superhéroe nacido en Japón de gran popularidad en el mundo asiático que ha sido protagonista de una sentencia sin precedentes en el sudeste de China.

El Tribunal de Internet de la ciudad de Cantón (Guanzhou, en chino) ha condenado a un servicio de generación de imágenes con Inteligencia Artificial por reproducir imágenes "sustancialmente similares" al diseño de Ultraman, protegido por las leyes de copyright. Tsubraya denunció a este servicio, que deberá abonar 10.000 yuanes como multa (cerca de 1.281 euros) y controlar que su servicio no provoca nuevas infracciones; la justicia china considera que esta empresa ha obtenido "beneficios ilegales" por copiar contenido protegido sin autorización, tal y como han detallado los medios locales Global Times y 21st Century Bussiness Herald.

China pone coto a la Inteligencia Artificial

Esta sentencia se sustenta en una normativa aprobada en el gigante asiático el pasado mes de noviembre, y que el experto Zhou Chengxiong - de la Academia China de Ciencias- considera que puede llevar a empresas chinas como Baidu o Tencent a plantear mejor sus inversiones en Inteligencia Artificial, tal y como recoge Global Times. Esta ley reconoce los contenidos generador por IA como productos afectados por la ley de derechos de autor que regula la publicación de libros o películas convencionales. Además, la normativa obliga a este tipo de servicios a proporcionar sistemas de comunicación y denuncia al alcance de los usuarios que consideren dañada la propiedad intelectual.

En diciembre, la cantante china Yin protagonizó otra demanda de características similares en el país asiático, tras denunciar a cinco empresas que habían reproducido su voz con tecnología generativa para producir numerosos audiolibros.