Un experto en ciberseguridad recomienda este truco para crear contraseñas: "tardan mucho más en crackearla"

En la era actual, la ciberseguridad se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones. Todo es susceptible de ser hackeado, desde conversaciones íntimas, documentos importantes o datos bancarios, sobre todo, si tenemos una contraseña débil o fácil de adivinar. Para los ciberdelincuentes es muy fácil descifrar combinaciones básicas de números y letras, por eso, es muy importantes elegir contraseñas adecuadas.

Para garantizar nuestra seguridad y evitar que los hackers accedan a nuestras informaciones personales, los expertos recomiendan algunas indicaciones muy sencillas, pero enormemente efectivas para protegernos. En este caso, el experto en ciberseguridad Hackavis sugiere algo sencillo en un vídeo publicado por @inedito.podcast en TikTok: incluir la letra "ñ" en las contraseñas.

Hackavis "educa" a casi 50 mil seguidores en redes sociales sobre prácticas seguras en el ámbito digital. Por eso, no fue de extrañar que el episodio del podcast alcanzara más de 440 mil visualizaciones. El experto asegura que "grupos criminales no han podido llegar a conseguir muchas cosas por la ñ", ya que en sus teclados no la tienen. Y va más allá: "una contraseña que a lo mejor tardarías en crackearla cinco horas, le metes la ñ y tarda cuatro semanas", señala.

"La letra ñ, parece que no, pero toca mucho los huevos, es curioso eso", remata el experto. Al integrar caracteres menos comunes como la ‘ñ’, las contraseñas ganan una capa extra de complejidad que los sistemas de cracking no suelen anticipar.

Opiniones de usuarios en TikTok

Aunque muchos usuarios han valorado la sugerencia de Hackavis, no todos se muestran convencidos con la recomendación. De hecho, no son pocos los que mencionan que existen servicios y aplicaciones en los que no permiten incluir la ñ en la contraseña, por lo que en esos casos este truco no serviría. Además, algunos dicen que si viajamos al extranjero no podríamos entonces acceder a nuestras cuentas si utilizamos un teclado sin esa letra. Una solución sería copiarla y pegarla desde alguna web o diccionario online.

El aumento de los crímenes online a nivel global es un hecho y requiere que nos acostumbremos a adoptar prácticas de seguridad digital. Por eso, además del consejo de incluir la ‘ñ’, los expertos sugieren el uso de combinaciones complejas de caracteres, cambiar las contraseñas regularmente, y no reutilizar las mismas en diferentes plataformas, así como el uso de gestores de contraseñas como una herramienta para manejar y almacenar claves complejas y únicas de manera segura.