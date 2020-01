Tranquilidad cuando se gana

La selección se ha entrenado esta tarde después de la mañana libre y de que nos confirmasen que Busquets no tiene nada en el pie tras las pruebas que le han hecho esta mañana.

Aprovechando que los jugadores no estaban en su cuartel de Gniewino, la FEF nos ha enseñado las instalaciones por dentro. No pueden quejarse nuestros internacionales. No les falta detalle. Y supongo que no habrán perdido eso, detalle, de los partidos de hoy porque de ese grupo sale nuestro cruce.

Francia ha ganado por 2 a 0 a Ucrania. Inglaterra por 3 a 2 a Suecia. Excepto Suecia que es la segunda selección eliminada tras Irlanda, los otros tres tienen opciones. Francia e Inglaterra están empatadas a 4 puntos. Ucrania con 3. Supongamos que España es primera de grupo, no es mucho suponer, cruzaríamos con el segundo que puede ser Inglaterra o Ucrania porque Francia lo normal es que gane a una Suecia desahuciada.

Una de las cosas de las que más se habla por aquí es de que Italia está en nuestras manos. Y es cierto. De nosotros depende su clasificación. Si quisiéramos cargarnos a los italianos basta con empatar a dos con Croacia para ser primeros y los croatas segundos. No está bien visto, pero habrá que ver como va el partido. En España vimos lo que pasó con el Celta y el Córdoba. Yo lo entendí, como para no entender que el lunes empatemos a dos. Después del partido os diré si siento vergüenza o no de lo que haya visto.

Entramos en un fin de semana en el que no sólo hay Eurocopa. Mañana tendremos campeón de la liga ACB y nuevo equipo de primera división. Quinto y definitivo encuentro entre Barça y Real Madrid. Partido de vuelta entre el Valladolid y el Alcorcón con ventaja de 1 gol para los de Pucela.

Y las 24 horas de Le Mans. Impresionante prueba de resistencia en la que estará Marc Gené que ha logrado ganarla. Hablaremos con el piloto de Audi y también probador de Ferrari. Nos contará lo especial que es está carrera.