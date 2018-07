La tele premia a la tele

Vaya por delante que, a pesar de que la academia trata de unir, en las nominaciones calidad y popularidad entre las elegidas, algo que en muchas ocasiones es, sencillamente, imposible. Las nominaciones, como sucede cada año, ya provocaron quejas entre los críticos y los espectadores pero obviamente, nunca llueve a gusto de todos. Dicho esto, paso a comentar las nominaciones, los posibles premiados y los que a mí me gustaría que ganasen.

Mejor Drama

Las series nominadas son House Of Cards, Mad Men, Downton Abbey, Breaking Bad, Game Of Thrones y Homeland. El triunfo estará entre la sorpresa de la temporada House Of Cards y la producción de AMC, Breaking Bad. Creo que la mejor posicionada es Breaking Bad, que aunque opta al premio por la primera parte de la quinta temporada de la serie, se podría ver ayudada por el inminente final de la serie, del que todo el mundo habla. En mi opinión, y aunque junto a Mad Men, son las mejores de su categoría, Breaking Bad debería ser la ganadora.

Mejor Actor Dramático

Bryan Cranston, Hugh Bonneville, Damian Lewis, Kevin Spacey, Jon Hamm y Jeff Daniels por su papel en The Newsroom son los seis intérpretes nominados a este galardón. A pesar del triunfo de Lewis en la última edición, creo que en esta ocasión Homeland cuenta con menos apoyos que el año pasado y los grandes favoritos son, al igual que en la categoría anterior, Cranston por Breaking Bad y Spacey por House Of Cards. Ambos han realizado un gran trabajo, y cualquiera de los dos me parecen justos ganadores, auqnue mi favorito vuelve a ser el protagonista de la serie de Gilligan.

Mejor Actriz Dramática

Vara Farmiga por Bates Motel, Michelle Dockery por Downton Abbey, Claire Danes por Homeland, Connie Britton por Nashville, Robin Wright por House Of Cards, Elisabeth Moss por Mad Men y Kerry Washington por su papel en Scandal son las siete nominadas en esta categoría tan abundante como floja. Los incesantes rumores, y temores, otorgan el premio a la protagonista de la serie creada por Shonda Rhimes, Scandal. Sin embargo el trabajo de Moss y Wright es mucho más interesante, aunque menos jugoso, y quizá logren alzarse con el premio, ya que el aval de la serie en la que trabajan es mucho más firme que el de Washington. Si tengo que elegir, aunque sólo sea por el bien de la seriedad de la gala, me conformaría con el triunfo de las actrices de Mad Men y House Of Cards.

Mejor Comedia

The Big Bang Theory, Girls, Louie, Modern Family, 30 Rock y Veep son las producciones nominadas en una categoría que en los últimos tres años ha elegido a Modern Family como mejor producción cómica. La nominación de la última temporada de 30 Rock, que se llevó el premio en 2007, 2008 y 2009 podría suponer el fin del reinado de la serie de ABC. Las particulares Girls, ganadora de la última edición de los Globos de Oro, y Louie, que se podría ver beneficiada por el creciente éxito de su creador y protagonista Louis C.K, podrían dar la sorpresa en una categoría en la que éstas no suelen ser habituales. Respecto a mi elección, creo que sería justo que 30Rock se despidiese de la industria por todo lo alto.

Mejor Actor de Comedia

Jason Bateman por Arrested Development, Jim Parsons por The Big Bang Theory, Matt LeBlanc por Episodes, Don Cheadle por House Of Lies, Louie C.K por Louie y Jack Donagy, digo Alec Baldwin por 30Rock son los nominados en esta categoría que el año pasado se decidió por sorprendente e inexplicablemente por Jon Cryer, Two and a Half Men. Previamente a esta brevuconada, Jim Parsons y Alec Baldwin se hicieron con el premio en dos ocasiones consecutivas, y a no ser que la Academia vuelva a apostar por la sorpresa, son las dos candidaturas con más posibilidades. Cheadle, que se hizo con el premio en la última edición de los Globos de Oro, y Louis C. K, que quizá tenga que conformarse con triunfar en otras categorías, podrían dar la campanada. Mis elecciones son éste último y Baldwin, todo un descubrimiento para mí en 30Rock.

Mejor Actriz de Comedia

Laura Dern por la incomprendida Enlightened, Lena Dunham por Girls, Edie Falco por Nurse Jackie, Amy Poehler por Parks & Recreation, Julia Louis Dreyfus por Veep y Tina Fey por 30Rock son las intérpretes nominadas en esta categoría, en la que no se repite premiada desde 2001. Falco, Fey y Dreyfus ya ganaron el premio por el mismo papel en ediciones previas, siendo la última la ganadora en la última entrega de premios. Al igual que en las categorías previas, la protagonista de 30Rock juega con la baza de la última posibilidad para hacerse con el premio, en el que también parte como favorita la joven Dunham con su exitosa creación para la HBO. Por mi parte, de no ser Fey lo justo sería premiar a su amiguísima Amy Poehler por la escasamente nominada Parks & Recreation.

El batiburrillo de las miniseries

American Horror Story, Political Animals, Top Of the Lake y The Bible como miniseries y las películas para la televisión Behind the Candelabra y Phil Spector se encuentran en esta categoría en la que la serie de FX y el film protagonizado por Michael Douglas y Matt Damon parten como favoritas. Incluso si apuramos mucho podría decirse que la película de Steven Soderbergh será, a buen seguro, la triunfadora de la noche. En la categoría de Mejor Actriz, en la que no participa, probablemente se alce con el premio Jessica Lange por su papel en la serie de Ryan Murphy, aunque quizá Elisabeth Moss tenga posibilidades por su papel en Top Of The Lake si la opción de Mejor Actriz Dramática deje a los académicos con sentimiento de culpabilidad.

Los demás premios

A pesar de no ser tan importantes a la hora de “presumir” de serie, los premios que reconocen la dirección y el guión de las producciones también son muy reveladores, especialemente a la hora de contemplar el curriculum de los premiados. El piloto de House Of Cards, Breaking Bad con Gilding Over All y Q&A de Homeland se disputarán el premio al Mejor Director, mientras que los guionistas de Game of Thrones, Benioff y Weiss, Homeland con el fallecido Henry Bromell y Breaking Bad con Mastras y Schnauz en sendos episodios son los favoritos en su categoría. La serie de AMC es sin duda mi favorita. En cuanto a comedia, la despedida de The Office podría hacerle ganadora del premio al Mejor Guión, categoría en la que 30Rock, que también se despide está nominada en dos ocasiones. En la dirección, donde compiten los intérpretes Louis C.K por Louie y Lena Dunham con Girls, tambien participan 30Rock, Modern Family y Glee.