Ona Carbonell: "Este dúo tiene una calidad increíble, pero no se nos valora lo suficiente"

El equipo de natación sincronizada no comparte la visión de los jueces tras [[LINK:INTERNO||||||su ejercicio libre]] y piden que se valore más los elementos artísticos. "La impresión artística no esta juzgada a la altura de lo que España aporta a la sincro", manifestó la seleccionadora Ana Tarres.

El equipo español de natación sincronizada se ha sentido decepcionado con la[[LINK:INTERNO|||||| puntuación obtenida en el ejercicio libre de este lunes]], puesto que considera que su aportación artística merecía un mayor reconocimiento.



España consiguió 96,590 puntos, 590 centésimas más que ayer. Este martes se jugará en la final todas sus opciones y volverá a repetir la actuación de hoy, una interpretación del tango 'La comparsita', aunque como se arrastran las puntuaciones de la rutina técnica, saldrá tercero, con una desventaja de una décima respecto al equipo chino (96 puntos por 96,1).



La líder del equipo, Andrea Fuentes, considera que siempre "se puede hacer mejor" y está convencida de que así será. "Hemos luchado hasta el final. Estaba muy tranquila, segura, nos han dicho que no hemos brillado tanto como ayer, pero bueno mañana brillaremos más que nunca", ha dicho.



Fuentes ha comentado que su decepción ha llegado al conocer la nota. "Si (los jueces) creen que es lo que nos merecemos, mañana les demostraremos que nos merecemos más", ha dicho.



Su compañera, Ona Carbonell, ha comentado que ha tenido "buenas sensaciones" en el agua, pero cree, como el resto del equipo, que las puntuación no han sido muy buenas. "No nos hemos visto en vídeo, lo que sabemos es que seguiremos luchando muchísimo porque la plata es aún posible. Artísticamente este dúo tiene una calidad increíble, pero no se nos valora lo suficiente", ha resumido.



"Estoy bastante decepcionada con la puntuación. Esperábamos que con este tango podíamos acercarnos un poco mas al 9,7. Tenemos que analizar exhaustivamente en el vídeo para ver donde podemos arrancar un poquito a los jueces. La plata está en un 9,7, si no lo conseguimos, se nos puede perder fácilmente", ha opinado la seleccionadora Anna Tarrés.



A Tarrés le ha gustado mucho la actuación y ha destacado el carácter innovador del ejercicio. "El equipo español es una fábrica de hacer movimientos, que sirven para el resto de países, lo hacemos con agrado, pero nos gustaría que los jueces fueran capaces de puntuar más esa dificultad en la innovación, en crear una sincro diferente", ha comentado.



"La presentación de las nadadoras, la interpretación de la música y la coreografía esta por encima de lo visto. El ejercicio tiene dificultad y podemos mejorar en sincronización mañana, pero la impresión artística no esta juzgada a la altura de lo que España aporta a la sincro", ha insistido.