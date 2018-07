Marc Gasol: "El objetivo no era plantarles cara, sino ganar la final"

El pívot Marc Gasol ha asegurado tras la derrota de su equipo en la final olímpica ante Estados Unidos (107-100) que el objetivo de España no era conformarse con "plantarles cara" a los estadounidenses, "sino ganar la final".

"Nosotros no nos vamos con buen sabor de boca solo porque se lo hemos puesto difícil, sino que hemos venido aquí desde el primer momento a ganar, a disfrutar de una final olímpica y a representar a tanta gente que es una responsabilidad muy grande", ha recalcado el pívot de los Grizzlies.

El hermano de Pau Gasol ha comentado que España siempre ha estado dentro del partido. "Ellos daban arreones, nosotros volvíamos, nos hemos puesto por delante, pero es que ellos han metido muchos tiros, porque tienen muchas opciones en ataque y hay que darles mérito porque son un gran equipo", ha insistido.

Marc Gasol no ha querido referirse al arbitraje. "Hay muchos niños siguiéndonos, demasiada gente en casa y somos demasiado importantes para ensuciar el nombre del baloncesto hablando de arbitrajes, porque los árbitros lo intentan hacer lo mejor que pueden. Sería irresponsable por nuestra parte hablar de los árbitros", ha añadido.

El escolta Juan Carlos Navarro, uno de los mejores del equipo en ataque, tampoco se queda con la buena imagen. "Hemos perdido. Queríamos estar en situación de partido, sobre todo en el último cuarto. Ese era el objetivo que no se fueran, pero ellos tienen un grupo con muchos perfiles diferentes. Han llegado en un gran momento de forma y en nada te hacen un parcial que es muy difícil recuperar", ha resumido.

El barcelonés ha dicho que España ha planteado el partido con la mentalidad de jugar de tú a tú. "Es complicado jugar así contra este equipo, porque además físicamente están muy bien, están metiendo muchos tiros desde fuera y es muy complicado superarles", ha indicado. En cuanto a las sensaciones del equipo, Navarro ha dicho que nadie se puede quejar de este grupo. "Hemos conseguido una plata olímpica y esta medalla la valoraremos todos mucho más adelante. No es fácil lo que estamos haciendo. Este equipo se lo merece todo", ha asegurado.

"Individualmente he empezado bastante bien el partido, pero después he estado un poquito más flojo. He intentando ayudar al equipo y estoy orgulloso de haber podido llegar a jugar esta final", ha agregado. Sobre el arbitraje, el jugador del Barcelona ha dicho que "a veces" permiten que los estadounidenses jueguen "con demasiada agresividad y muchas manos", pero ha aclarado que físicamente España es más endeble y que ese comentario no servía como excusa.

"Me voy con la misma sensación que tras la derrota en la final de Pekín. Hemos intentado ganar, fuimos a por el partido, y se nos escapado por tres o cuatro minutos y con esta gente eso no te puede pasar", ha dicho. Navarro ha eludido pronunciarse sobre si el torneo olímpico será su última gran competición con la selección española. "Para mí ha sido un año duro a nivel de lesiones y me ha costado bastante llegar hasta aquí, pero bueno esperemos a ver cómo va todo después", ha añadido.