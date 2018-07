Luces y sombras otra vez.

Las cifras del turismo extranjero han crecido y los ingresos por turismo también, el turismo nos da alegrías y seguirá creciendo a nivel mundial según la OMT en el 2013 entre un 2 y un 4%, de ahí mi asombro una vez más ante la facilidad que tienen nuestros gobernantes a la hora de restarle protagonismo al turismo.

Y digo gobernantes, en general, por aquello de que en su día no se consiguió que alguien pensara que el Turismo con mayúscula tuviese un Ministerio propio siendo, como es, la principal industria de nuestro país. Aunque el Ministro del ramo, el Sr. Soria, reconoció recientemente que no sólo de turismo vive el hombre, aunque es el 11% del PIB, y que son necesarios otros sectores para crear empleo en nuestro país.

Lo cierto es que Cataluña encomienda el turismo al Conseller de Empresa y Ocupación, el Sr. Felip Puig, hasta ahora Conseller de Interior, y ahí queda eso. Confío en la inteligencia del Sr. Puig a la hora de elegir equipo para la industria que más satisfacciones proporciona a Cataluña: El Turismo, porque “lo que funciona no se cambia, Conseller" y la sra. Marian Muro es un buen timón a la hora de trabajar por y para el turismo, eso ya lo sabrá estas alturas, porque, a pesar de las excelentes cifras de este año en turismo extranjero, sobre todo el crecimiento del turismo ruso, de la inercia no se vive eternamente. Y eso lo supo bien el Gobierno de Jordi Pujol que consiguió en su día con su política turística que el turismo de la nación creciera hacia Cataluña el 26% en una de sus últimas campañas realizadas a nivel nacional. Y podríamos seguir con los cambios de Valencia en turismo, pero eso será otro día.

Así que, que Dios reparta suerte, y feliz año turístico para el 2013 a todo el sector, porque está claro que el turismo seguirá creciendo en el 2013 según la OMT, Paradores y el Sepla Iberia se han sentado a negociar, y Renfe pone a la venta los nuevos trenes de Alta Velocidad de Girona (Gerona) a Figueras, trayecto que se realizará en 37 minutos y lo mejor que costará menos de 7 euros.