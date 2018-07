Libros 'sí, pero..' y novedades para este otoño

En el programa de esta semana traemos una selección de títulos que hemos catalogado como sí, pero… Son novelas que he leído con placer pero que me han dejado un cierto regusto a ese sí, esta bien, pero… Propuestas interesantes con las que vale la pena arriesgarse. Casa de verano con piscina ¸ de Herman Koch (Salamandra), A la comisaria no le gustan los versos , de Georges Flipo (El Aleph) y La isla de Bowen , de César Mallorquí (edebé). Cerramos con la segunda entrega de títulos destacados del próximo otoño: Haruki Murakami, María Dueñas y Vázquez Montalbán revival.

Casa de verano con piscina

Primer sí pero… que ilustramos con música de una película de Roman Polanski, cuya sombra planea sobre Casa de verano con piscina¸ de Herman Koch (Salamandra).

Para quienes no lo conozcan, Koch es un autor de mucho prestigio en Holanda. Su novela anterior, La cena (Salamandra, 2010), fue Libro del año y Premio del Público en su país.

Ambas obras forman parte de una supuesta trilogía sobre la crisis de la burguesía tradicional, aunque pueden leerse por separado sin problemas porque no están relacionadas más que por el tema genérico. He escrito supuesta trilogía porque, en realidad, casi toda la obra de Koch trata sobre la crisis de nuestra sociedad.

En cada una de sus novelas, escarba en los conflictos que plantea la vida. Koch disecciona sin piedad al individuo, a la familia y a las relaciones sociales. El muy puñetero mete el dedo en las heridas y hurga en ellas para que nos duelan, planteando dilemas que colocan al lector ante situaciones moralmente ambiguas en las que debe decidir.

En La cena, por ejemplo, reflexiona sobre la violencia y su relación con los valores que transmite la familia. Parte de un caso real que, sin duda, les sonará: el asesinato de una vagabunda, quemada viva en un cajero de Barcelona por dos jóvenes de clase media.

En Casa de verano con piscina plantea temas tan incómodos como la pederastia o la violación y se cuestiona la comunicación entre padres e hijos y la hipocresía en las relaciones sociales.

Polanski inspira uno de los personajes, un director de cine casado con una mujer 40 años más joven que él. Ambos acuden a pasar unos días a una casa con piscina en la costa mediterránea, donde se encontrarán con las familias de un actor, Ralph Meier, y de un médico, Marc Schlosser, protagonista principal y narrador de la novela.

El doctor Schlosser es un personaje que te cae mal desde el principio. Se nos presenta como un médico cínico al que le importan un comino sus pacientes pero, como no tardamos en descubrir, en su actitud y en su discurso hay gato encerrado.

La historia es absorbente, se lee bien y la trama te atrapa en una espiral de suspense que funciona a base de plantear cuestiones de hondo calado moral. El pero con el que la he etiquetado es sobre los temas espinosos que toca: no profundiza lo suficiente en ellos y usa la elipsis a modo de salida de emergencia.

Y a mí, esas elipsis no me han acabado de convencer a pesar –insisto– del interés de la lectura. Sin embargo ha sido eso, justamente, lo que muchos lectores agradecen a Koch: que les dé un margen para respirar, para escapar de la dureza del relato; un buen lector y amigo, de cuyo criterio me fío, se sitúa en esa postura.

Así que, ya saben, arriésguense si el tema les atrae. La adrenalina literaria también existe y es muy estimulante.

A la comisaria no le gustan los versos

Seguimos con los sí pero... aunque cambiando totalmente de registro. De un drama burgués a una casi comedia de corte policiaco, factura francesa y Juan Sebastián Bach como banda sonora.

A la comisaria no le gustan los versos, de Georges Flipo (El Aleph), es una novela no muy extensa –254 páginas– y bien construida.

El argumento resulta de lo más atractivo. Arranca con el asesinato de un vagabundo que creía ser Víctor Hugo y que llevaba la fotocopia de un poema erótico inédito y manuscrito de Charles Baudelaire. De ser auténtico, valdría una fortuna.

¿Tanto como para matar?

Del caso se hace cargo, a su pesar, la comisaria Viviane Lancier, una mujer inteligente y colérica en eterna lucha contra los kilos de más. Cuando le encargan la investigación, Viviane anda recuperándose de un desengaño amoroso que se ha convertido en un enfrentamiento directo con su ex, un juez con muy mala sombra.

En las pesquisas le acompaña el atractivo y novato teniente Monot, un licenciado en filología y literatura francesa que va que ni pintado al caso del Baudelaire maldito.

Es una novela agradable y divertida, con una trama que se enreda y desenreda continuamente peeero… la protagonista, la comisaria, está algo pasada de vueltas y me carga soberanamente en algunos momentos. Aunque quizás sea precisamente eso, su personalidad maniática, la que le haya granjeado una legión de seguidores allá donde se ha publicado.

En fin, puntos de vista, ya saben.

Flipo es muy hábil al manejar la ironía y las referencias literarias. Así, plantea la relación entre la comisaria y el guapo teniente Monot como un Pigmalión a la inversa. Lo habitual es el hombre mayor y sabio que instruye a una jovencita y aquí es, justamente, al revés.

Hay, además, momentos de humor muy logrados, con críticas ácidas y certeras a los expertos literarios, a los académicos y al gremio periodístico.

El final es, quizás, algo atropellado y podía haberse trabajado más… a pesar de ello, me lo he pasado bien leyéndola.

Y una nota al margen. La redacción de la biografía oficial del autor –en la solapa– es algo confusa. Se asegura que “logró una buena reputación en el mundo de la novela policiaca, incluyendo el prestigioso prix Polar (Cognac)”. Eso ha llevado a algunos comentaristas a asegurar que el libro ganó aquel premio, el más prestigioso para una novela negra en francés. Y no. A la comisaria no le gustan los versos fue nominada pero no ganó. El vencedor de la edición de 2010 fue Sire Cédric, con Fiebre y sangre, inédita en España.

La isla de Bowen

Tercer sí pero de hoy. Con aire joven, ya que se trata de la novela ganadora del Premio de Literatura Juvenil Edebé, un libro que nos remite a las grandes aventuras náuticas de la era victoriana, aunque esté situada unos años después.

Con La isla de Bowen (edebé), César Mallorquí recrea los mundos de fantasía de sus autores favoritos, genios capaces de transportarnos a mundos tan misteriosos como desconocidos: Jules Verne, H. G. Wells y Arthur Conan Doyle.

Sitúense.

1920. El marinero inglés Jeremiah Perkins es asesinado en Havoysund, un pequeño puerto noruego situado en el Ártico. Antes de morir había enviado un misterioso paquete a, lady Elisabeth Faraday.

Poco antes de aquel suceso, se habían descubierto unas extrañas reliquias en el interior de una viejísima cripta medieval. Una de esas reliquias es la causa de que el profesor Ulises Zarco, se embarque en una aventura a bordo del buque Saint Michel.

Zarco, su ayudante, Adrián Cairo, el capitán Verne y su tripulación, y el joven fotógrafo Samuel Durango se enfrentan a un temible misterio que envuelve a la isla de Bowen, más allá del Círculo Polar Ártico.

Todo eso en un momento histórico apasionante, tras el final de la I Guerra Mundial

¿Y el pero? La novela alterna momentos muy trepidantes con otros con algún exceso descriptivo; para los poco versados en literatura, quizás haya demasiados guiños a los clásicos del género y algunas de las historias personales de los protagonistas no me acaban de funcionar.

Sin embargo, y si te entregas al juego que propone Mallorquí, es una novela muy entretenida, a ratos apasionante, con la que muchos lectores adultos recuperarán las emociones de las lecturas de su adolescencia y los jóvenes se lanzarán de cabeza a los clásicos en los que se inspira César Mallorquí y que incluye en un interesante apéndice.

Novedades de otoño (II)

No crean que los sí, pero… se han acabado. Hay más, porque nuestro primer adelanto del otoño es una novedad pero…

Haruki Murakami

El nuevo Murakami no es, en realidad, tan nuevo.

Tusquets lanza en septiembre una nueva novela del gran escritor japonés, la undécima que se publica en España. Se titula Baila, baila, baila y fue la sexta novela que firmó Murakami. Se publicó originalmente en 1988, después del que fue su primer gran éxito global: Tokyo blues.

Baila, baila, baila contiene buena parte del universo murakamiano, con esa mezcla tan personal de realidad y sueños, de sexo e intrigas y, en este caso, rock and roll. La trama se centra en el viaje al pasado de un periodista y novelista que quiere ajustar cuentas con su vida.

Lo comentaremos, Murakami siempre promete emociones fuertes.

María Dueñas

Y si Murakami cuenta con una legión de seguidores, qué decir de uno de los fenómenos de ventas más importantes de nuestro país en los últimos años, María Dueñas.

Presenta su nueva novela tras El tiempo entre costuras, una de las grandes apuestas del otoño literario que se ha adelantado y ya está, desde el martes 28 de agosto, en las librerías.

Se titula Misión olvido (Temas de hoy).

Tras el éxito extraordinario de su El tiempo entre costuras, la escritora se enfrenta a un reto mayúsculo. Las comparaciones entre ambas novelas –desde su escritura al número de ejemplares vendidos– serán inevitables.

Y eso –pregúntenselo, si no, a Ruiz Zafón–, puede resultar muy duro. Quizás por ello, Dueñas ha decidido cambiar la época de la historia principal y, en cierta medida, el perfil de los personajes.

Misión olvido está situada en nuestros días pero con un continuo ir y venir al pasado. De hecho, María Dueñas nos propone dos viajes, uno geográfico, entre América y España, y otro temporal, entre la actualidad y varios momentos del pasado.

La protagonista es la profesora Blanca Perea, que acepta lo que anticipa como un tedioso proyecto académico. Necesita un cambio en su vida, tras haberse roto su matrimonio, y se va a la insignificante universidad californiana de Santa Cecilia.

Sin embargo, el campus que la acoge resulta mucho más seductor de lo previsto. Y la labor que la absorbe, la catalogación del legado de un hispanista ya fallecido, Andrés Fontana, dista mucho de ser tan insustancial como prometía.

A partir de ahí, Blanca tendrá que enfrentarse a amores cruzados, certezas a medias e intereses silenciados que acabarán por salir a la luz.

Puedes leer los primeros capítulos de 'Misión Olvido' en antena3.com

Vázquez Montalbán revival

Nos vamos de cumpleaños. Pepe Carvalho, uno de los grandes mitos de la novela negra española, cumple 40 años. En 1972, se publicó su primera aventura, Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán.

Y Editorial Planeta lo celebra con el lanzamiento de una edición especial, en ocho volúmenes, de todos los títulos protagonizados por el agente secreto y detective privado de origen gallego y residencia barcelonesa.

En septiembre lanza el primero, Carvalho: el círculo virtuoso, que viene a ser el alfa y omega de la serie, puesto que a Yo maté a Kennedy une Milenio Carvalho I y Milenio Carvalho II, sus últimas aventuras. Ojito, amigos lectores, Yo maté… no es una novela negra al uso, quedan avisados.

Puente aéreo será el segundo volumen. Aparecerá en octubre y contiene Asesinato en el Comité Central, El delantero centro fue asesinado al amanecer, El hombre de mi vida y El premio.

La figura de Pepe Carvalho evoluciona con los años: es un escéptico sentimental en sus inicios y un amargado y melancólico personaje en sus últimas aventuras. Su visión de la vida sirvió al autor como álter ego con el que retrató sin complejos la sociedad española de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado