Jimmy Savile y el informe policial

La que hemos conocido hoy es la de la Policía Metropolitana a través del informe "Dando voz a las víctimas". Curioso título, de entrada, porque a muchas de esas víctimas lo que no le dieron en su día fue, previsamente, voz cuando Savile aún estaba vivo. Acudieron a denunciar algunos de los abusos o violaciones, una niña lo hizo, por ejemplo, en los 70. Y la policía no las tomó en consideración. Ni siquiera las más recientes entre 2006 y 2009. Ahora la Fiscalía investiga a los cuerpos de policía de Surrey y la Metropolitana por presunta dejación en sus funciones.

El informe revela que, entre 1955 y 2009, el famoso presentador y DJ abusó sexualmente de entre 400 y 500 víctimas, que de esas hay 2014 denuncias formalmente registradas en 28 oficinas de policía a lo largo y ancho de la isla, y que de éstas, el 73% eran menores de edad, muchos y muchas con diez años o menos. El informe también dice que algunos de esos abusos se cometieron en 14 hospitales y en un centro de cuidados paliativos para enfermos terminales.



137 denuncias de menores de edad



Hay dos gráficos que detallan que Savile abusó de 52 chicas mayores de edad y de 122 menores, de las cuales 18 tenían diez años o menos. También de cinco chicos mayores de edad y de 35 menores, diez de ellos también de diez años o menos.

El primero de los casos se registró en Manchester en 1955 y el último en 2009 (a una mujer de 43 años en un vagón de tren entre Leeds y Londres). En estas dos ciudades se produjeron la mayoría de los abusos. Sistemáticamente, entre 1957 y 1991 no pasó un año en que el presentador no sumara una nueva víctima a su agenda. Los años de mayor actividad fueron a finales de los 60 y principios de los 70, cuando Savile se convirtio en uno de los personajes más populares del país por su programa infantil "Jimmy'll Fix It" y el juvenil y musical "Top of the Pops". Hay denuncias que dicen que algunos de estos abusos se cometieron durante los descansos de la grabación de este programa musical en los camerinos de la propia BBC. Es otra de las cosas que añade este informe, ejemplos reales: el de un niño de diez años que le pide un autógrafo a las puertas de un hotel, el de una niña de 16 ingresada en un hospital, o el de un chico y dos chicas de 12 años en los camerinos de la BBC.

Esto es lo que cuenta este informe que ha presentado la Policía en colaboración con una ONG especializada en protección al menor. Como curiosidad, en el período en que Savile cometió todos esos abusos, se aprobaron en Reino Unido 36 actas, leyes o normas sobre protección del menor y se adoptaron dos tratados internacionales en esta materia. Tres casos hicieron temblar de espanto a la Opinión Pública, pero ninguno de los de Savile, que continuó cometiéndolos, tan agusto, tras el parapeto de su fama.