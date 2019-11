El golfista José María Olazábal, Premio Príncipe de los Deportes 2013

El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013 ha recaído en el golfista José María Olazábal tras superar en la última ronda de votaciones del jurado a la nadadora paralímpica Teresa Perales por nueve votos a ocho. A la ronda final de votaciones también llegaron el piragüista David Cal, el triatleta Javier Gómez Noya y la tradicional Regata Oxford-Cambridge.

El acta del jurado destaca que Olazábal (Hondarribia, Guipúzcoa, 1966) es "uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012".

"Ha ganado dos Masters de Augusta y cuatro Ryder Cup"

El jurado del Premio, cuyos integrantes lucieron este miércoles en Oviedo el logotipo de Madrid 2020 en apoyo a la candidatura madrileña a organizar los Juegos Olímpicos, considera a Olazábal "digno sucesor del espíritu del mítico Severiano Ballesteros", quien también obtuvo este Premio en 1989.



El acta subraya asimismo que Olazábal ha demostrado en su "larga y brillante carrera una capacidad de superación encomiable, un talante competitivo y unas cualidades humanas admiradas por todos".



Una vida ligada al golf

Olazábal empezó a jugar al golf a los cuatro años en el Real Club de Golf de San Sebastián, donde trabajaba su padre y antes de convertirse en jugador profesional, en 1985, ganó como aficionado varios torneos como el Mundial de Jóvenes Jugadores (Atlanta, 1982), la Medalla de Oro en los Juegos Mediterráneos (Casablanca, 1983) y el British Open Amateur (1985).



Consiguió sus primeros títulos del circuito europeo en 1986, el Ebel European Marsters, el Swiss Open y el Sanyo Open, y ese mismo año fue elegido mejor neoprofesional del circuito continental y fue segundo en la clasificación general.



Debutó en la Ryder Cup en 1987 y desempeñó un papel crucial junto a Severiano Ballesteros en la primera victoria de Europa en suelo americano en la historia de esta competición; en 1990 ganó su primer torneo en los Estados Unidos al vencer el World Series.



Ganador del Masters de Augusta en dos ocasiones (1994 y 1999), ha sido siete veces integrante del equipo europeo de la Ryder Cup, en la que consiguió cuatro victorias. Después de su última participación en la Ryder Cup (2006), fue elegido, en 2012, capitán del equipo europeo, el segundo español en asumir esta responsabilidad tras Severiano Ballesteros, que fue capitán en 1997.



En aquella ocasión llevó al equipo al triunfo ante Estados Unidos en su propio campo y contra todo pronóstico, al remontar cuatro puntos de desventaja en uno de los momentos considerados épicos en el ámbito del golf y que ha pasado a la historia de este deporte con el sobrenombre de "el milagro de Medinah" (nombre del campo donde se disputó la Ryder), con un resultado final de 14,5 puntos para Europa y 13,5 para Estados Unidos.



Olazábal: "Es un gran honor, significa mucho"

José María Olazábal ha manifestado que este galardón "es un gran honor, significa mucho" y tiene un "enorme valor" para él.



"Estoy encantado de la vida y muy emocionado porque sabía lo difícil que era que me lo concediesen y quiero daros las gracias de corazón a todos los que habéis apoyado mi candidatura, que me consta sois muchísimos, y, sobre todo, al Jurado que me lo ha otorgado y a la Federación Española que me presentó como candidato", ha manifestado Olazábal en declaraciones facilitadas por el European Tour.



"Esta semana estoy compitiendo en Alemania y dentro de un rato salgo a jugar el Pro-Am pero quería hacer llegar a todo el mundo mi agradecimiento, ¡que es inmenso!", ha recalcado el golfista.