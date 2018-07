Fósforos: ¿Qué preparas con Fabes?

Con motivo de los Premios Príncipe de Asturias dedicamos los fósforos a las fabes, un alimento típico de Asturias. Queremos que nos cuentes ¿Cómo preparas las fabes? ¿Qué preparas con ellas que no sea fabada? ¿Dónde comes las mejores fabes?

María José nos cuenta que lo que más le gusta a su marido es la fabada. También nos dice que cocina fabes con níscalos. Cuando cueces las fabes con perejil, ajo y a fuego lento. Los níscalos los cocina a parte con fuego fuerte para que queden tiernos.

Luis nos cuenta que en Asturias 'está muy bueno el pote asturiano que es mucho más liviano que la fabada'; también se come mucho la verdina que está más tierna. Luis nos dice que a pesar de que en Asturias se come muy bien, piensa que 'donde mejor se come es el Guipúzcoa'.

José Antonio piensa que en Asturias la comida es más variada que en cualquier otro sitio de España. Nos habla de la verdina y la ha comido con rabo de toro y con jabalí ; y nos recomienda el Hostal de Caravia en Asturias.

Blanca nos da la receta de fabes con andaricas y langostinos. Las fabes están a remojo el día anterior y cuando las vas a cocinar las lavas con agua fría, para 'asustarlas'. Se ponen a cocer con un pimiento y cebolla triturado una hora. Las andaricas limpias se parten al medio y se ponen encima, cociendo muy despacio. Cuando las fabes están casi en su punto, se añaden los langostinos por encima.

Eusebio cocina dos variedades, en el horno de leña con cazuela de barro toda la noche a fuego muy muy lento. Otra forma es con calamar frito con ajo y cebolla picada, dos tomates rayados, media botella de sidra asturiana, las fabes y eso se cocina dos horas y media a fuego lento.