El extraño encanto de la muerte

Hoy en día resulta casi imposible sentarse frente al televisor a ver una serie de acción, o un drama y no encontrarse con algún personaje que fallece, un enemigo que muere, un muerto viviente que deja de estarlo… Y como en este loco mundo de la seriefilia hay gente para todo, hay quien se toma la molestia, temporada tras temporada, de hacer recuento de los cadáveres que nos vamos encontrando en nuestras series favoritas.

Los zombies de The Walking Dead, a medio camino d ela vida y la muerte. / AMCtv.com

La encargada de este sangriento estudio es la web de Chicago especializada en el mundo de los funerales funeralwise.com (@Funeralwise en Twitter). Centrado en cuarenta series que pudimos ver en el último otoño, este estudio concluye que la serie más mortal fue The Walking Dead, con 304 muertes, seguida de Strike Back, producción que emite Cinemax (208). Si eliminamos de la serie de AMC los zombies con los que terminan Rick y compañía, es la segunda en la que podemos ver más humanos asesinados que en cualquier otra serie. A mucha distancia está la serie de la NBC Revolution, con 86, Nikita con 66 y Supernatural con la sorprendente cifra de 57,5 muertes en la mitad de la table. La terminan Arrow con 56, la desaparecida Fringe con 54, NCIS: Los Ángeles con 46, Hawaii 5.0 con 44 y Érase una vez con “sólo” 40. Por lo tanto nos encontramos con una media de cinco cadáveres por capítulo, y aunque es evidente que parte de la culpa de esta cifra es de las cadenas de cable, en las producciones de cadenas como ABC, CBS, FOX y NBC la media es de tres.

Las pistolas son las responsables del mayor número de muertes, seguidas por otro tipo de armas o armas desconocidas y las afiladas, ya sean cuchillos, espadas o flechas. El 86% de los fallecidos son hombres, aunque según el estudio, que ha contabilizado un total de 1.516 cadáveres, ellas tienen más probabilidades de morir estranguladas o tras una paliza, por un problema del corazón o en un coche. Explosiones y cuchillos se reparten por igual en ambos géneros, y la diferencia la marcan las pistolas, casi un 15% más de hombres. Y si se trata de distinguir entre humanos y no-humanos, los primeros también son más proclives a fallecer en un intercambio de disparos, mientras que los segundos son acuchillados o alcanzados por flechas. Con todo esto es evidente que la responsabilidad de casi la mitad de las muertes corresponde a The Walking Dead, Strike Back y Revolution, que ofrecen la escandalosa cifra de veinticinco personajes fallecidos por episodio.

Como corresponde a la web de funerales encargada del estudio, también se preocupan por el destino final de los fallecidos, y sólo once producciones se preocupan por enterrar a sus muertos. Sons of Anarchy con dos funerales encabeza esta pequeña lista, en la que también podemos encontrar Boardwalk Empire, Dexter, Bones o Supernatural entre otras series. Con esta escasez de exequias la media de funerales que vemos por muerto es de uno de cada ciento treinta y ocho. Y es aquí donde resulta inevitable acordarse de A Dos Metros Bajo Tierra, en la que los Fisher se encargaban de que mejorar esa cifra con servicios que los espectadores no podremos olvidar.



Este es el segundo estudio de la web estadounidense realiza, y en comparación con el anterior, realizado en mayo de 2012, las muertes han aumentado un 12%. Desde aquí animo a los chicos de FuneralWise.com a crear en la próxima edición un apartado especial para la nueva temporada de Justified, y gatillo de Raylan, o la recién estrenada The Following, que parece que llega con ansias de situarse en los primeros puestos de éste sangriento ranking.