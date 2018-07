Canciones sobre parejas

10 historias 10 canciones 220

con la colaboración de Sofía Battaglini

1) Sam Cooke - Frankie and Johnnie

2) The Beatles - The Ballad Of John and Yoko

3) Raydio - Jack And Jill

4) Marillion - Punch and Judy

5) Dire Straits - Romeo and Julliet

6) Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot - Bonnie and Clyde

7) Robert Palmer - Johnny and Mary

8) John Mellencamp - Jack And Diane

9) Ben Folds - Zak and Sara

10) Happy Mondays - Dennis and Lois

