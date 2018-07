Canciones sobre elefantes

10 historias 10 canciones 207

1) Harry Mancini - Baby Elephant Walk

2) Disney - Un elefante volar

3) Tame Impala - Elephant

4) Yo La Tengo - How To Make A Baby Elephant Float

5) The Stone Roses - Elephant Stone

- Disney - Marcha de los elefantes -

6) Arto Tuncboyaciyan - Baby Elephant

7) Toy Dolls - Nellie The Elephant

8) Crowded House - Elephants

9) Them Crooked Vultures - Elephants

10) Beirut - Elephant Gun

- Bonus Track -

Disney - Pink Elephants On Parade

Escucha más programas sobre animales en 10 historias 10 canciones:

