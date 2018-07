Canciones fin de año 2014

10 historias 10 canciones 254

1) Cousteau - The Last Good Day Of The Year

- Recordando el 2012 -

2) Katie Melua - This Years Love

- Mis discos y películas favoritos del 2014 -

-3) Vetusta Morla - Año Nuevo

4) Rod Stewart and Ella Fitzgerald - What Are You Doing New Year's Eve

- In Memoríam -

5) Mecano - Un año más

- Las 12 campanadas-

6) Pink Martini - Auld Lang Syne

7) ABBA - Happy new year

8) Strauss - La marcha Radetzky

9) Van Morrison - Celtic New Year

10) Karen Souza - New Year's Day

SI LO QUE BUSCAS ES UNA LISTA DE CANCIONES PARA TU FIESTA DE FIN DE AÑO. AQUÍ TIENES MI LISTA DE SPOTIFY.