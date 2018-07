Canciones no cantadas en inglés que han sido número uno en Gran Bretaña o Estados Unidos

Desde 1952 la uk singles chart es la lista de singles más vendidos en el Reino Unido y desde 1958 el Billboard hot 100 es su equivalente americano. No existe ninguna norma en ninguna de las dos referente al idioma de las canciones que pueden entrar en las listas pero a lo largo de su historia sólo nueve canciones que no estaban interpretadas en inglés han sido número uno.

1) Domenico Modugno - Nel blu dipinto di blu (italiano, 1958)

2) Kyu Sakamoto - Sukiyaki (japonés, 1963)

3) The Singing Nun - Dominique (francés, 1963)

4) Serge Gainsbourg y Jane Birkin - Je t'aime moi non plus (frances, 1969)

5) Falco - Rock Me Amadeus (aleman, 1985)*

6) Los Lobos - La bamba (español, 1987)*

7) Los del Rio - Macarena (español, 1996)

8) Yolanda Be Cool - We No Speak Americano (italiano, 2010)

9) Psy - Gangnam Style (coreano, 2012)

10) Nena - 99 luftballons (alemán, 1983)**



*La canción fue número 1 en EEUU y Reino Unido**

La canción sólo fue número 2 en EEUU en su versión en alemán

