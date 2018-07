Los mejores bajistas de la historia

10 historias 10 canciones 208

con la colaboración de Adolfo García, bajista de The Clapter.

1) John Enthwistle (The Who) - My Generation

2) Paul McCartney (The Beatles) - Taxman

3) James Jamerson (Stevie Womder) - For Once In My Life

4) John Paul Jones (Led Zeppelin) - The Lemon Song

5) Larry Graham (Sly & The Family Stone) - Thank You Falettinme Be Mice Elf Again

6) Jaco Pastorius - Portrait Of Tracy

7) John Deacon (Queen) - Another One Bites The Dust

8) Flea (Red Hot Chili Peppers) - Higher Ground

9) Les Claypool (Primus) - Tomy The Cat

10) Chris Wolstenholme (Muse) - Histerya

-Bonus Track -

Victor Wooten - Bass Tribute

Si quieres escuchar los 200 programas anteriores visita www.10historias10canciones.com