Cae "El Gordo" 2014 en Logroño

Parecía que no iba a salir nunca, pero al final salió. 13.437 , una de cuyas series se ha vendido en la administración número 6 de Logroño, regentada por Angel Alda en Muro del Carmen. Una serie que se vendió en el mes de Julio y que ha dejado 4.000.000€.

4 millones de euros, 400 mil por décimo, que vienen a refrendar esa fortuna que en otras ocasiones ha repartido esta administración número 6 de Muro del Carmen, aunque no con el gordo de navidad como eje. Al parecer los décimos se vendieron en el mes de julio así que puede ser que se hayan vendido entre visitantes de nuestra capital... pero puede que no. Quizá la pena es que no era el mismo número del que repartió esta administración en participaciones de un euro el pasado jueves entre los usuarios de la cocina económica. También se ha vendido en Logroño un décimo del 92.845, en segundo premio. Venta por máquina en Avd. de España 8.