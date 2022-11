CETM y Atradis no consideran que sea el momento adecuado para levar a cabo una huelga del transporte

Más de uno Noticias La Rioja 08/11/2022

Estiman que, aun no faltando motivos para quejarse por la situación que atraviesa el sector, un paro indefinido no solucionaría los problemas. La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera es la que convoca el paro, sin que sus representantes en La Rioja hayan dicho si secundan o no la convocatoria

Onda Cero La Rioja