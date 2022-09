Euskadi cierra agosto con 2.546 desempleados más que en julio rozando los 114 mil parados

LEER MÁS País Vasco

El desempleo se incrementó en Euskadi durante el mes de agosto en 2.564 personas respecto al mes anterior (2,31%), hasta situarse en los 113.758 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco hechos públicos este viernes.En relación a agosto de 2021 se contabilizan 8.502 parados menos. Del total de desempleados registrados, 48.060 son hombres y 65.698 mujeres. El paro entre los hombres ha aumentado un 2,43% respecto a julio (+1.142) y entre las mujeres un 2,21% en comparación con el mismo mes del año anterior (1.422).

Por sectores, el paro aumenta en Servicios en 2.632 personas respecto al mes anterior, un 3,44% más que en julio, en Industria se cierra con 511 parados más (4,37%), en Construcción se contabilizaron 34 desempleados más (+0,48%) y en Agricultura y Pesca, diez más (+0,45). El único sector en el que desciende respecto a julio es en el colectivo sin empleo anterior con 623 menos (-4,54%). En Euskadi se firmaron 55.906 nuevos contratos de los que 13.013 fueron indefinidos, lo que supone el 23,28% del total y desde el Gobierno vasco se ha destacado que esta dato sigue contrastando con el 9,3% con el que se cerró 2021 cuando aún no se había aprobado la vigente reforma laboral.

Por Territorios Históricos, del total de parados, 64.239 se sitúan en Bizkaia, 19.646 en Álava y 29.873 en Gipuzkoa. En el territorio vizcaíno el paro ha aumentado en 1.225 personas respecto al mes anterior (+1,94%), en Gipuzkoa en 763 (+2,62%) y en Álava en 576 (+3,02).En agosto, ha disminuido el número de titulares de la Renta de Garantía de Ingresos en 673 personas hasta situarse en 49.154. Además, hay 19.623 personas que tienen reconocido el Ingreso Mínimo Vital, de las cuales 10.007 lo complementan con la RGI.

SINDICATOS

Los sindicatos recuerdan que agosto deja una imagen habitual y advierten de que la reforma laboral no evita la estacionalidad del mercado. En Onda Cero, Arantza Niño , secretaria de empleo en UGT Euskadi, pone el dedo en la alta contratación a tiempo parcial en la hostelería, el comercio pero también en la industria.

ELA ha asegurado que los últimos datos de paro y afiliación publicados este viernes son "negativos", vuelven "a poner el problema del desempleo sobre la mesa" y "se suman al escenario socioeconómico lleno de incertidumbre". Además, en su opinión, "los datos de la contratación constatan que la calidad del empleo no es buena", ya que el 78% de los contratos firmados fueron de carácter temporal," es decir, más de tres de cada cuatro contratos firmados en agosto fueron temporales". También ha destacado que, en el conjunto del Estado, Euskadi y Navarra son las Comunidades que tuvieron la tasa más alta de temporalidad "con mucha diferencia", 15 puntos por encima de la estatal. Por ello, considera "imprescindible" la movilización "para luchar por medidas que acaben con la precariedad laboral y dignifiquen las condiciones de trabajo, tanto en el sector público como en el privado".

CCOO Euskadi ha advertido, tras conocer los datos del paro y afiliación del pasado mes, de que la reforma de la contratación "no evita la estacionalidad" del mercado laboral, aunque "no la agrava y mejora los niveles de estabilidad". Además, ha asegurado que un pacto de rentas no puede ser solo salarial, sino contener medidas que creen recursos para proteger "a las personas que peor lo están pasando por el alza de precios".

GOBIERNO VASCO

Gobierno vasco ha afirmado que el aumento del paro en el mes de agosto en Euskadi es "siempre una mala noticia" pero ha indicado que es "la cifra más baja de parados un mes de agosto desde 2008" y cree que los datos "no son precursores de ninguna tendencia".

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, ha manifestado que agosto es históricamente el único mes del año en el que en Euskadi siempre sube el paro y baja la afiliación, y en esta ocasión ha ocurrido lo mismo. En este sentido, ha subrayado que hay en Euskadi 2.564 personas más en paro que en julio y 12.727 menos afiliados a la Seguridad Social, pero ha apuntado que hay también 8.502 parados menos que hace un año y casi 23.000 menos que hace dos. En la serie histórica, se trata de la cifra más baja de parados un mes de agosto desde el año 2008.

Por otra parte, ha destacado que, además, hay 16.100 más afiliados que en agosto de 2021 y casi 31.000 más que hace dos, cuando empezó la legislatura. En este sentido, ha destacado que es el mes de agosto con más personas con empleo, contratadas, dadas de alta "y, por tanto, con derechos, de toda la serie histórica".

El viceconsejero ha manifestado que el aumento del paro es "siempre una mala noticia", pero cree que los datos conocidos este viernes "no son precursores de ninguna tendencia". "Es el mismo comportamiento que tiene el empleo siempre en agosto, incluso cuando estábamos con tasas de paro técnico, en 2007, cuando la afiliación llegó a caer en casi 15.000 personas", ha afirmado. Por ello, cree que hay que hacer una "lectura completa" y asegura que son conscientes de la "gran preocupación social" existente ante las "incertidumbres que se han presentado y que se han acelerado en los últimos tiempos". "Euskadi ha demostrado una gran capacidad de resistencia y recuperación del empleo a pesar de la pandemia, los problemas de suministros, los precios energéticos y la guerra en Ucrania. Y ha sido posible gracias a las medidas que adoptan los Gobiernos y al diálogo social y el acuerdo entre empresas y trabajadores. Es la vía que queremos intensificar a partir de este mes", ha añadido.

Asimismo, Gurpegui ha indicado que, al igual que ha venido ocurriendo en los últimos meses de crecimiento sostenido en el empleo, en este caso el aumento del paro es también homogéneo, porque se produce en todos los territorios, entre hombres y mujeres, en todas las franjas de edad y en todos los sectores.

Respecto a la contratación, ha destacado que agosto es un mes propicio para actividades que encajan en contratación temporal por circunstancias de la producción. Sin embargo, ha dicho que la contratación indefinida "sigue revelando su fuerza" y han supuesto el 23,28% de las nuevas contrataciones, y suponen un 231,3% más que los que se registraron el mismo mes del año anterior.

En cuanto a la RGI, ha apuntado que en agosto el número de titulares ha descendido de nuevo en 673, lo que supone 3.870 personas menos que hace un año y 4.796 menos desde que comenzó la legislatura, en consonancia con el impulso del empleo en este periodo.