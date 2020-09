LAB anuncia paros y movilicaciones ante "el bloqueo en las negociaciones del convenio de Intervención Social en Navarra"

El sindicato LAB ha criticado la situación de "bloqueo" en la que se encuentra la negociación del primer convenio colectivo de intervención social en Navarra y ha asegurado que si "no hay voluntad por parte del Gobierno y la patronal para dignificar el sector", llevará a cabo una jornada de paro y movilización el 29 de octubre.

En el sector de intervención social se atienden los distintos centros y servicios públicos de atención a menores, familia, mujeres víctimas de violencia machista, personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, personas migrantes, o personas en situación de desempleo.

El responsable de LAB para este sector, Oihan Ataun, acompañado de varios delegados, ha explicado en rueda de prensa que "las 2.000 trabajadoras de los servicios de intervención social en Navarra llevan más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos, ya de por sí precarios". "La subida del 12% del IPC durante estos años y la congelación salarial padecida han hecho perder a cada trabajadora más de 15.000 euros en poder adquisitivo", ha destacado.

Ataun ha señalado que "con el objetivo de hacer frente a esta sangría económica y de dotar de una regulación laboral al sector de intervención social", comenzaron las negociaciones con la patronal ANEIS en abril de 2019. El Gobierno de Navarra está presente como "observador".

Sin embargo, el responsable de LAB ha afirmado que "el papel que está jugando el Ejecutivo en esta negociación está resultando nefasto". "Aunque en la anterior legislatura adoptaron el compromiso de financiar el convenio, el Gobierno liderado por María Chivite se está negando por activa y por pasiva a hacerlo. Con lo fácil que lo tiene un partido llamado socialista, han decidido pasar a la historia como quienes intentaron frustrar la negociación. Pero no lo conseguirán", ha asegurado.

Ataun ha criticado también que "la patronal no se queda corta y se parapeta tras el Gobierno para no asumir su responsabilidad, poniendo encima de la mesa exigencias que no existen en ningún otro convenio sectorial del sector, ni provincial ni estatal".

El sindicato LAB ha constatado que existe un "bloqueo absoluto" en la negociación del primer convenio y lo achaca a la "actitud irresponsable del tándem formado por Gobierno y patronal". "Por ello, vamos a dar un paso al frente en los centros de trabajo y en las calles, para que se garantice nuestro futuro, se atiendan nuestras demandas y se dignifique el sector de una vez por todas.