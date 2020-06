Enrique Maya: "El que acuda a las misas de San Fermín lo hará a título personal, no creo que sea contradictorio con nada"

No San Fermín 2020

Sobre la decisión del Arzobispado de mantener los actos religiosos de los días 6, 7 y 14 de julio e invitar a ellos a los corporativos municipales, Enrique Maya ha afirmado que "la misa la organiza el arzobispado y lo que ha hecho es informarnos de que se celebran las misas y nos invita a acudir". "Esto ha llegado a protocolo del Ayuntamiento y lo que hace protocolo es trasladar a los distintos corporativos la invitación.

De manera voluntaria cada uno puede acudir a las misas", ha dicho, para señalar que "evidentemente no habrá ni cuerpo de ciudad, ni trajes de gala, ni nada de nada, el que acuda, acudirá a título personal y no creo que sea contradictorio con nada".

Maya ha afirmado que "tampoco se van a paralizar del 6 al 14 otro tipo de actos que se pueden celebrar en la ciudad". "El que quiera acudir, acudirá y el que no, no acudirá. El revuelo se ha montado porque son las misas, si nos hubieran invitado a otra cosa, seguramente no se hubiera dicho nada. Es una asistencia a titulo personal de los concejales que quieran acudir y es coherente con todo lo demás", ha subrayado.