Mikel Nieve: "Termino mi carrera contento y orgulloso de lo que he hecho"

En esta entrevista en Más de Uno Pamplona con El pelotón internacional perderá la próxima temporada al ciclista navarro Mikel Nieve, que a sus 38 años anuncia su retirada mientras compite con el Caja Rural, el equipo donde creció como amateur.

"Ha sido un privilegio compartir pelotón con grandes ciclistas y las personas que componen todo este mundo del ciclismo. Hay mucha gente al que quiero agradecer por todos estos años: familia, amigos, compañeros de equipo, todo el staff que he compartido equipo, aficionados, organizadores y todas las personas que me han ayudado durante todos estos años. Pero en especial quiero agradecer sobre todo a mi padre, al que tanto hecho en falta, y mi madre, que me han dado todo durante toda mi vida. También a mi hermano, que siempre me ha apoyado y ayudado, y mi hijo Danel. Han sido unos años inolvidables, he aprendido y disfrutado mucho siendo ciclista, pero ha llegado el momento de finalizar esta etapa y empezar a vivir otras experiencias"