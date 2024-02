Mateo Garralda: "Ivano Balic ha sido técnicamente el mejor jugador de la historia"

Mateo Garralda se enfrenta a un nuevo reto en su carrera deportiva como entrenador: el Albatro Siracusa, equipo de la isla italiana de Sicilia, está décimo clasificado y trata de escapar del puesto que ocupa de promoción de descenso. Hace unos días se enfrentó al Sassari que dirige el que fuera su entrenador en Portland San Antonio entre 1999 y 2006, Zupo Equísoain. "Cuando los equipos empiezan a tener dudas da igual la calidad de los jugadores, todo se contagia, y con el Sassari de Zupo no fue una excepción, nos ganaron y bien ganados". Zupo Equísoain planteó su clásica defensa 6-0 y ganó lo que para el balonmano navarro ha sido un derbi en los banquillos.

Mateo explica que su trayectoria como entrenador le ha llevado por diferentes países y a su vez él se ha ido forjando gracias a los técnicos que tuvo en los banquillos: "He tenido la suerte de tener grandes entrenadores: Zupo Equísoain, Jordi Ribera, Valero Rivera, Manolo Cadenas... de todos he aprendido cosas que me gustaban". Su paso como jugador por el Kolding danés le enriqueció mucho. "Se han adaptado a un balonmano no tan cerrado como el que tenían antes, sus defensas son más abiertas, más agresivas y disuasivas".

"Técnicamente Balic ha sido el mejor de la historia"

Garralda, lateral derecho en los mejores equipos del mundo, opina sobre qué dieron al balonmano Ivano Balic y Jackson Richardson: "Para mí Ivano Balic ha sido el mejor jugador técnico de la historia: una finta brutal a punto fuerte, a punto débil, variedad de lanzamiento en momentos clave... el mejor de la historia. Rindió más en la selección que en Portland San Antonio. Richardson en defensa era espectacular y en ataque, tácticamente brutal. Se echaba el equipo a la espalda. Es imposible para mí elegir a uno".