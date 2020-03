Joxe Abaurrea: “Proponemos unos presupuestos con una bolsa de emergencia social con el superávit, las IFS y algún cambio de partida como fuente”

La crisis desatada por la pandemia del coronavirus ha llevado al entendimiento dentro del Ayuntamiento de Pamplona. Todos los grupos municipales ponen un objetivo común, tal y como explica Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu, en Onda Cero. “Estamos en una situación de crisis sanitaria sin precedentes, todo el mundo espera que los políticos se pongan de acuerdo en lo fundamental”, explica.

Ante la posibilidad anunciada por el alcalde, Enrique Maya, de proponer unos nuevos presupuestos, Abaurrea matiza que “no ha habido una aproximación técnica a la materia”, si bien su grupa cuenta con “una propuesta concreta, sencilla, potente y útil”. EH Bildu quiere “configurar en estos presupuestos” que recalca “son de emergencia”, una “bolsa de emergencia social” que tenga como fuentes posibles el superávit, las Inversiones Financieramente sostenibles y el cambio de algunas partidas de la anterior propuesta de presupuestos.

Abaurrea asegura que “esencialmente” comparten que ahora “las personas están en el centro”. Cree que hay que “fortalecer los servicios sociales y proteger el tejido local, así como la red de comercio de proximidad”.

Medidas concretas

Sobre las medidas a los contribuyentes que se barajan en el Consistorio, el concejal de EH Bildu cree que “no se puede cobrar por un servicio que no se ha prestado”. En una situación desconocida “hay que ser muy claros, contundentes y generosos”, dice Abaurrea. Motivo por el cual pone sobre la mesa “la bolsa de emergencia social”. Además, insiste en que “por coherencia, no se puede cobrar un impuesto, cuando no hay actividad”. Asimismo, prevé la necesidad de “inyecciones de dinero en la economía local” y también para “dar cobertura a los sectores más vulnerables”.

San Fermín

En lo que se refiere a las fiestas de San Fermín, en rueda de prensa, el primer edil, Enrique Maya, ha afirmado que “las fiestas se van a celebrar, otra cosa es cuándo”. Abaurrea no ha querido evitar un debate que “está ahí y es inevitable” y ha recordado que ya en el 78, “por unos hechos desgraciados”, se suspendieron las fiestas y se celebraron en septiembre. En ese sentido, el concejal de EH Bildu, desea que “se puedan celebrar como en septiembre, como en el 78”, ya que eso querrá decir que “a nivel mundial se está recuperando la cosa”. Aún así, ha asegura que “todavía es muy pronto”.