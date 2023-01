Con María Lorea

La Hoja del Lunes 30/01/2023

El viernes la APN entregó su premio Periodistas de Navarra a la bióloga navarra Isabel Sola. Hablaremos con ella sobre su trayectoria profesional estudiando a los coronavirus. The self investigación organiza el curso “Cómo ser periodistas saludables en la era de la hiperconexión". Un curso on line donde se tendrá la oportunidad de integrar herramientas para gestionar el estrés o cultivar la resiliencia. Nos lo contará una de sus responsables , la periodista Lucila Cristallo.