Dálle á lingua é un programa de Onda Cero Pontevedra que se emite en torno a 11:50 horas de luns a venres co patrocinio de Normalización Lingüistica do Concello de Pontevedra.As mozas e mozos relatan a vida de Maria Pita, Ángela Ruiz Robles inventora do precursor do 'ebook' , Concepción Arenal, María Soliño, Manuel Curros Enriquez, Eduardo Pontal, Emilia Pardo Bazán, Maruja Mallo, Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutosławski, primera reportera de guerra e Isabel Zendal Gómez primeira enfermera internacional.