El BNG preguntará por la deuda del IMCE en el pleno municipal del jueves

El grupo municipal del BNG preguntará en el pleno del jueves por la gestión del Instituto Municipal Coruña Espectáculos, el IMCE. Lo harán a pesar de que el Gobierno Local retiró la aprobación de un modificativo de crédito al saber que no iba a contar con el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición. Desde el grupo nacionalista acusan al Ejecutivo de no gestionar correctamente estas partidas públicas. Recuerdan que la deuda supera los 3,6 millones de euros y advierten de que detraerlos de las cuentas de este año supondría dejar casi sin presupuesto las fiestas de María Pita de este año, para las que ya hay importantes conciertos anunciados. Señalan también el informe del interventor que ya advertía que no se estaba haciendo bien.

El grupo municipal del PP se suma a las críticas al Gobierno Local por su manera de gestionar estas partidas públicas. En Más de Uno A Coruña, el portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, se ha referido también al informe del interventor en el que se destacan las irregularidades. Lamenta, además, que los pequeños proveedores van a tardar más de un año en cobrar. Por toda esta situación, Lorenzo lamenta que no haya habido todavía ninguna responsabilidad política.

En el pleno del jueves, el PP va a denunciar también los retrasos en la renovación de las concesiones municipales. Se refieren, por ejemplo a la planta de Nostián; a las instalaciones deportivas, (con casos como el del campo de golf, cuyo contrato finalizó hace siete años) y al servicio del autobús urbano, que caduca a finales de año.