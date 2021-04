La vicepresidenta primera Carmen Calvo dice en Extremadura que el Consejo Interterritorial seguirá dando respuestas vinculantes a partir del 10 de mayo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha participado en la reunión del consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura tras el cual, en una comparecencia conjunta con el presidente del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha advertido que no van a modificar ninguna legislación para afrontar la nueva fase que se abrirá el 10 de mayo con el fin del estado de alarma. Calvo asegura que hay legislación sanitaria que permite muchas respuestas y recuerda que el tribunal Supremo ha avalado que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son de obligado cumplimiento. Al respecto, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dice que no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad aunque, dice, a algunas comunidades puedan buscar rédito electoral. En cuanto a la decisión de Castilla-León de paralizar la administración de vacunas AstraZéneca, la vicepresidenta recuerda que las decisiones las toma el consejo Interterritorial de Salud. Por su parte, el presidente Vara incide en tener vacunada al 50 por ciento de la población más vulnerable cuanto antes. En cuanto a la posible compra de vacunas de forma independiente por algunas comunidades, ambos han sido tajantes. Calvo dice que es ridículo comprar la nada fuera de los acuerdos que ha tomado la Unión Europea, y Vara pide respeto a lo acordado en Europa para que no se convierta en un mercado persa y califica de obsceno que alguna comunidad quiera comprar por separado. Si lo hace, concluye, que se salgan de la alianza de compra de vacunas.