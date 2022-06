El SES prevé "problemas grandes" para cubrir vacantes de médicos durante tres años y una mejora progresiva desde 2025

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha avanzado que en los tres próximos años se producirá un pico de jubilaciones de médicos de atención primaria en la comunidad autónoma, con lo que hasta 2025 va a haber "grandes problemas" para la cobertura de vacantes, que posteriormente se irán resolviendo "progresivamente", primero en las zonas urbanas, y posteriormente en las zonas rurales.

Extremadura tiene actualmente unos 1.500 médicos de atención primaria, de los que alcanzarán los 65 años un total de 645 en este decenio. Precisamente en 2022 es cuando más llegarán a la edad de jubilación, si bien el 70 por ciento aproximadamente de los facultativos está prolongando su servicio activo hasta los 68 años, con un total e 96. En 2023 son 82 y en 2024, 90.

A partir de esta fecha las cifras caen a la mitad, con 52 y 53 facultativos que alcanzarán los 65 años, en los años 2025 y 2026, respectivamente, y después, entre 2027 y 2030 la cifra se reduce entre 30 y 40 médicos por año.

Por el contrario, la cifra de médicos en formación irá aumentando progresivamente, de modo que pasará de los 62 este 2022 y 2023, a los entre 75 y 90 en 2025 y 2026, y a partir de 2027 se puede alcanzar el máximo que está fijado en 98.

De esta forma, Franco ha remarcado que en términos de jubilación "no deberíamos tener problemas para la cobertura de vacantes", ha dicho, si bien ha advertido que "esto no es real", pues habrá "tremendos problemas para cubrir vacantes puras", así como la cobertura de vacantes en Atención Primaria que "desajustan mucho el funcionamiento de los centros" como las bajas de maternidad, por formación o libre disposición, ha señalado, puesto que la bolsa para sustituciones "no existe", ha afirmado.

Así, vaticina "problemas grandes" los tres próximos años, y luego en 2025 "se irán resolviendo primero en zonas urbanas", de modo que quedarán en las zonas rurales "hasta que haya una oferta que satisfaga la demanda actual".

Y es que, como se ha reiterado durante su intervención, la Atención Primaria no es atractiva para las nuevas generaciones de médicos, que exigen condiciones laborales distintas a las anteriores, que no siempre están relacionadas con el salario, y que dificultan la cobertura de plazas aún más en las zonas rurales.

Como medidas para afrontar esta situación, se ha planificado la prolongación del servicio activo de los facultativos, se ha consolidado y estabilizado un total de 30 plazas, se ha establecido un aumento progresivo de plazas MIR, que han pasado de las 62 de 2014 hasta las 98 actuales, se han definido las zonas de difícil cobertura, aunque "con escaso éxito", ha reconocido.

También se ha elevado al máximo la homologación de médicos extracomunitarios y se ha potenciado la fidelización de residentes, que en Extremadura se sitúa en la media con respecto a otras comunidades, con 49 contratos suscritos de los 61 que han acabado su formación este año.

Por otro lado, ha avanzado que se va a convocar una oferta de consolidación para 22 plazas con el objetivo de favorecer la autoorganización de los centros, ya que, dado que "no va a haber sustitutos", se pretende contar con facultativos "por encima de plantilla".

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elena Nevado, ha reconocido que es un tema "francamente complejo", y que las nuevas generaciones demandan "condiciones distintas", si bien ha reprochado al gerente del SES que estén "fiándolo todo al mañana".

Así, le ha tendido la mano para consensuar un nuevo plan de recursos humanos así como para alcanzar un pacto que permita flexibilizar las jubilaciones.

PLAZAS MIR SIN CUBRIR

Y es que, tal y como ha reconocido el propio Franco en respuesta a otra pregunta, en este caso formulada por el diputado de Ciudadanos José María Casares, las medidas adoptadas para hacer más efectiva la especialidad, especialmente en zonas rurales, no tendrán efecto hasta dentro de tres o cuatro años. "A corto plazo no hay una varita mágica", ha señalado.

El director del SES ha señalado que el problema de fidelización de residentes o de pérdida de atractivo de las plazas de médico de familia para los jóvenes facultativos no solo afecta a las zonas rurales de Extremadura, ni tampoco a esta región exclusivamente, sino que es "generalizado" para todo el país, porque "afecta a la propia esencia de la especialidad".

Asimismo, ha defendido que el sueldo no es una cuestión "definitiva", puesto que es el mismo en toda Extremadura y sin embargo los problemas de cobertura afectan mucho más a la provincia de Cáceres que a la de Badajoz, así como también afectan a otras comunidades que ofrecen salarios más elevados.

Así, según los datos aportados por el diputado de Cs, en Extremadura un médico residente cobra 1.744 euros el primer año y 2.224 euros el quinto, frente a la media nacional que está en 1.883 y 2.453, respectivamente.

"Lamentablemente el dinero es un problema para traer médicos residentes", ha señalado Casares, una afirmación que ha rebatido Franco al desgranar las plazas que han quedado sin cubrir en la última convocatoria del MIR, que se desgrana en 6 plazas en Plasencia, 5 en Cáceres, 4 en Coria, 3 en Navalmoral de la Mata, 5 en Don Benito y 3 en Zafra.

Entre las acciones planteadas para superar esta situación, que en ningún caso tienen efectividad a corto plazo, ha insistido, pasan por introducir antes la medicina de familia en la formación, que desaparezca la nota de corte en el examen MIR, además de hacer una "reflexión" sobre el modo de elección de plazas. También plantea la necesidad de fomentar el prestigio social del médico de familia.

En cuanto a las condiciones laborales, se trabaja en la racionalización de las plantillas, optimizar los tiempos de consultas con la gestión de agendas, disminuir la carga burocrática, incentivar económicamente las zonas de difícil cobertura y fomentar la formación, la docencia y la investigación.

Hay otras acciones incluidas en el Plan de Acción para la Atención Primaria 2022-2023, como poner en valor la atención primaria, disminuir la temporalidad con la convocatoria de plazas, programas de gestión de la demanda, en tanto que Extremadura es la segunda región con más consultas por persona, con una media de siete al año y digitalización, entre otras.

Todas estas son medidas a "medio plazo", ha reconocido, de modo que espera que en los próximos "tres o cuatro años" las condiciones de trabajo del SES vayan cambiado "progresivamente".