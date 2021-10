Rechazada con los votos del PSOE y Unidas por Extremadura la enmienda conjunta a la totalidad de PP y Cs a los presupuestos del 2022

Rechazada la moción conjunta de PP y Ciudadanos a la totalidad del proyecto de presupuestos autonómicos para el 2022 que ha debatido esta mañana en la Asamblea de Extremadura. PSOE, que tiene mayoría absoluta, ha sido apoyado por Unidas por Extremadura y, lógicamente, PP y Ciudadanos, votaban a favor. En la argumentación, el presidente del Gripo del PP, José Antonio Monago, y el de Ciudadanos, David Salazar, incidían en que se aumenta la deuda y el déficit con recetas ya trilladas y que hipotecarán el futuro de los extremeños pese a la inyección de fondos europeos, inciden en que contemplan un aumento de impuestos y las cuentas no se ejecutan. Por otro lado la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales ha dicho lamentar el nivel de argumento de PP y Ciudadanos y considera "por lo menos paleta" el argumento en algunos aspectos de su enmienda de totalidad" y les ha recomendado que lean más, a la vez que asegura que los presupuestos vigentes se han ejecutado en un 90 por ciento. Tanto Monago como Salazar se han mostrado orgullosos de ser paletos ya que, en el diccionario, se define así a gente del mundo rural. Morales matizaba después que se refería a los argumentos y no a las personas. Por su parte, desde Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, hablaba de enmienda realizada desde prejuicios ideológicos. Hay que recordar que el proyecto de presupuestos alcanzan los 7.000 millones de euros, un 9 por ciento más; es decir, 576 millones de euros más que en 2021. La junta destaca que las políticas las sociales absorben el 70 por ciento del presupuesto, que son 4.394 millones, y se asume la tasa de referencia de déficit, que no objetivo, en el 0,6 por ciento del PIB.