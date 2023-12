El PP, PSOE y Vox apoyan el discurso del Rey y Unidas critica que sigue sin estar a la altura

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Vox en la Asamblea de Extremadura han valorado las referencias del Rey Felipe VI a la Constitución en su mensaje navideño, mientras que Unidas por Extremadura ha asegurado que el monarca "sigue sin estar a la altura" de España.

Los partidos con presencia en la Asamblea de Extremadura se han pronunciado de esta manera a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, por el tradicional discurso pronunciado por Felipe VI el pasado domingo, 24 de diciembre.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, se ha mostrado convencido de que el mensaje del Rey Felipe VI ha sido "necesario" al defender el monarca la Constitución y ha considerado que el mismo refuerza "lo que tiene que ser la institución del jefe del Estado, protegiendo a España de aquellos que quieren destruirla".

"Un mensaje de unión, un mensaje de convivencia y además con una frase muy clara, fuera de la Constitución no existe la convivencia. Desde el Grupo Parlamentario Popular respaldamos esas palabras de Su Majestad el Rey porque es lo que siempre hemos defendido nosotros", ha aseverado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha destacado que en el discurso del Rey se pudo ver una "contundente defensa" de la Constitución, algo que su grupo comparte, ha dicho.

En esta línea, ha criticado que el PP "está incumpliendo la Constitución cada día desde hace cinco años" al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de lamentar que la extrema derecha ataca a la Constitución Española "con odio" y "con inseguridad". "La Constitución Española es pluralidad, es diversidad, es respeto y son derechos humanos y en ese sentido coincidimos con lo que ha manifestado el Rey", ha indicado.

Asimismo, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García García ha mostrado el apoyo de su grupo al discurso pronunciado por el Rey de España.

De esta forma, del mensaje ha subrayado la defensa realizada del Estado de Derecho, de la Constitución y la igualdad de todos los españoles.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que es un discurso que "cada vez menos españoles" ven y que tiene menos seguimiento porque cree que "no conecta con las necesidades del pueblo español".

"En este caso todo el mundo se quiere arrogar que el Rey ha dicho algo que viene a refrendar lo que ellos piensan, pero yo creo que el rey sigue sin estar a la altura, sin estar a la altura de este país. No contribuye en nada a cerrar heridas, no contribuye en nada a construir una España más fraterna donde todos y todas nos veamos representados", ha sostenido, además de criticar que tuvo olvidos "imperdonables" como no referirse a las víctimas menores de Gaza.