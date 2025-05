El PSOE dice que el PP está "nervioso" porque ha "certificado" la "paralización" del regadío de Tierra de Barros

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado que el PP está "nervioso" porque sabe que ha "certificado" la "paralización definitiva" del proyecto de regadío de Tierra de Barros.

De esta forma, Álvarez ha criticado el "estado de nerviosismo evidente" de los 'populares' durante la segunda sesión de la comisión no permanente de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros y ha afeado la actitud de la presidenta de la comisión, de la que ha dicho que "pierde la imparcialidad" y utiliza su cargo para emitir juicios de valor, llegando incluso a "llamar al orden a la oposición cuando intenta ejercer su derecho a la palabra".

"La presidenta de la comisión, en vez de garantizar el correcto funcionamiento de los trabajos parlamentarios, se dedica a lanzar acusaciones como que el Ministerio de Agricultura está boicoteando esta comisión. Eso no solo es falso, sino que supone una falta grave a la neutralidad institucional que debe mantener", ha señalado.

La portavoz socialista ha indicado que "el Partido Popular está nervioso porque sabe que ha certificado la paralización definitiva del proyecto de regadío de Tierra de Barros".

Un proyecto éste que, a juicio de la socialista, es "fundamental" para la región, con una inversión planificada para modernizar más de 15.000 hectáreas de cultivo y ofrecer una salida de futuro a 1.200 familias extremeñas.

"Hoy mismo, el gerente de Tragsatec ha confirmado ante la comisión que recibió una orden en marzo de 2024 por parte del gobierno de María Guardiola para paralizar las expropiaciones", ha subrayado. "Y todos sabemos que si se paran las expropiaciones, se para el proyecto", ha abundado.

En este sentido, Álvarez ha insistido en que el relato del PP sobre un "supuesto boicot" del Ministerio de Agriculutra es una "estrategia de distracción", ha informado el Grupo Parlamentario Socialista en nota de prensa.

"No hay ningún boicot. Lo que hay es una incapacidad manifiesta del PP para gestionar y una desesperación por evitar que se conozca la verdad en esta comisión, que avanza sesión tras sesión", ha recalcado.

Además, ha recordado que "ni la presidenta de la comisión ni el señor Bibiano Serrano han acusado de boicot a la Comisión Europea, pese a que sus técnicos han comunicado que no podrán asistir a las comparecencias previstas en julio".

"¿O acaso la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen del Partido Popular, también boicotea el regadío de Tierra de Barros? No, simplemente sus técnicos han dicho que no tienen claro a qué vienen, porque el PP ha llamado a declarar a gente que no tiene ninguna relación con el proyecto, solo para hacer ruido", ha criticado.

En este sentido, Álvarez ha acusado al PP de "mentir descaradamente", sembrando "sospechas sobre actas, audios y documentos". "Todo es falso. Y nosotros vamos a solicitar toda la documentación", ha remarcado.

La portavoz ha exigido también a la presidenta regional, María Guardiola, que "no siga escondiéndose detrás de sus diputados". "Tiene que dar la cara y explicar por qué su Gobierno paralizó el proyecto de regadío más importante de esta legislatura en Extremadura. ¿Es cierto o no que el 14 de marzo de 2024 ordenaron paralizar las expropiaciones? Esa es la gran pregunta que deben responder", ha insistido.

La portavoz socialista ha concluido señalando que mientras el Partido Popular se dedica a "manipular, a levantar cortinas de humo y a confrontar" con el Gobierno central, el Partido Socialista seguirá trabajando para recuperar un proyecto que representa "desarrollo económico, futuro y oportunidades" para Extremadura.

"No vamos a permitir que lo destruyan ni que engañen a la ciudadanía con campañas de desinformación", ha apostillado.