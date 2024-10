El Plan Provincial de Grandes Ciudades de Diputación de Badajoz alcanzará los 8,6 millones en inversiones

El Plan de Grandes Ciudades impulsado por la Diputación de Badajoz incluye una dotación de la propia institución provincial de 5 millones de euros destinados a inversiones públicas en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena (un millón para cada una de ellas).

No obstante, esa cifra se elevará hasta los 8,6 millones gracias a la corresponsabilidad de los respectivos ayuntamientos de dichas localidades, que aportarán 600.000 euros cada uno en el caso de Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito, 800.000 euros en el caso de Mérida, y un millón de euros en el de Badajoz.

De este modo lo ha puesto de manifiesto durante la presentación este martes en Mérida del plan el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha remarcado que esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la institución provincial por buscar el "equilibrio" entre lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta que los cinco grandes municipios beneficiarios del mismo son "tractores" de la economía en la provincia pacense.

"Es un proyecto que impulsa economía, crecimiento y desarrollo armonioso y, sobre todo, hace región", ha espetado Gallardo, quien ha transmitido su compromiso de repetir desde la diputación en 2025 este plan para grandes municipios de la provincia de Badajoz.

Tras la publicación este martes, día 22, del plan en cuestión en el Boletín Oficial de la Provincia, ahora los ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de 10 hábiles para trasladar las actuaciones a incluir en el mismo.

INVERSIÓN PÚBLICA

A su vez, el director del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Badajoz, José Carlos Cobos, ha explicado que el plan pretende "reforzar" el papel de las cinco grandes ciudades pacenses y su influencia en toda la provincia.

El plan se concentra en la inversión pública, con lo que ésta conlleva en su efecto en la economía y el empleo de los territorios, en temáticas como la cultura, el ocio, el medio ambiente, el deporte, el empleo, las energías renovables, y todas las inversiones que impacten en el ámbito competencial de todos los municipios con más de 20.000 habitantes.

De acuerdo con las bases del plan se van a financiar inversiones alineadas con el desarrollo de actividades culturales y esparcimiento, desarrollo de cascos históricos municipales, inversiones que generen empleo, la aplicación de energías alternativas, y servicios públicos básicos mínimos como Protección Civil, transporte colectivo urbano o medio ambiente.

Al mismo tiempo, el plan provincial permitirá incorporar todos los proyectos derivados de las obras públicas (inversiones y redacciones de proyectos); y permitirá la subvención de actuaciones de inversión pública con importe superior a 200.000 euros, aunque también se podrán acumular proyectos diferenciados que alcancen en el sumatorio dicha cifra.

También, cuando en los ayuntamientos beneficiarios del plan se produzca alguna baja en la licitación de las actuaciones, todas estas bajas se podrán permitir a cualquier obra sin respetar el límite cuantitativo de 200.000 euros.

En cuanto a los plazos, los beneficiarios dispondrán de tres años para licitar, ejecutar y concluir los proyectos, concretamente hasta el 30 de junio de 2027.

DEVOLUCIÓN DE ESFUERZOS

Por su parte, Gallardo ha destacado el "compromiso" de la Diputación de Badajoz con los pequeños y con los grandes municipios de la provincia, aunque ha destacado que el plan presentado este martes en Mérida supone "una devolución" del "esfuerzo" que las ciudades más pobladas realizan.

"Quienes más aportan son los grandes municipios, porque aportan la solidaridad de los impuestos de sus vecinos", ha destacado, al tiempo que ha remarcado que ello permite al mismo tiempo articular una provincia "equilibrada" entre lo urbano y lo rural.

Ello, según ha recordado, se evidencia en las diferentes medidas que la diputación viene impulsando en beneficio también de las localidades menos pobladas de la provincia, pero al mismo tiempo sin desentenderse de las que cuentan con más población, apostando "con determinación y compromiso" por ejemplo por el MUBA, el López de Ayala o el Consorcio del Casco Histórico de Badajoz, o el Consorcio de Mérida, por ejemplo.

"Mientras la economía crezca eso repercute en todos los presupuestos y posibilita inversiones", ha incidido el presidente de la diputación pacense, quien ha defendido también la capacidad municipal para decidir las inversiones que se van a beneficiar de los planes provinciales.

MÉRIDA LO DESTINARÁ AL CENTRO DE MAYOR DE NUEVA CIUDAD

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha calificado de "muy importante" el Plan Provincial de Grandes Ciudades impulsado por la Diputación de Badajoz, y ha señalado que el millón de euros que le corresponde a la capital extremeña irá destinado a la construcción del centro de mayores de Nueva Ciudad.

"Llevamos dos años esperando la noticia de poder contar con una inversión de la Administración autonómica para hacer el hogar de mayores de Nueva Ciudad y no hemos tenido esa respuesta negativa en dos años hasta hace unos meses. Por tanto, tenemos claro ya que el dinero se va a destinar para la construcción del hogar de mayores de Nueva Ciudad", ha espetado.

Así, tras recordar que dicho proyecto conlleva una inversión de en torno a dos millones de euros, ha destacado que el Ayuntamiento de Mérida va a aportar un millón de euros y la Diputación de Badajoz otro millón (con el Plan Provincial de Grandes Ciudades), lo que permitirá a la barriada de Nueva Ciudad, en la que viven más de 20.000 personas, contar con su "ansiado" centro de mayores.

Al respecto, ha criticado también que sobre dicho proyecto la respuesta de la Administración autonómica "ha sido única y exclusivamente que ya había suficientes hogares de mayores en la ciudad de Mérida públicos, privados y del ayuntamiento y de la Junta".

Rodríguez Osuna también ha pedido a la Diputación de Badajoz que siga apostando por los planes provinciales, pero intentando también "corregir" aspectos que afectan a los ayuntamientos en lo relativo a cuestiones como los criterios para los beneficiarios.

Así, ha considerado que la Diputación de Badajoz en "coordinación" con la Junta en los planes de empleo que ponen en marcha deberían dejar que los ayuntamientos decidan por ellos mismos los segmentos de población a los que van destinados esos planes.

"No es la misma situación de desempleo femenino en Mérida que en otras poblaciones, o no es la misma situación de desempleo en unas ciudades y en otras, y por tanto los criterios no pueden ser homogéneos para toda la región cuando se hagan planes de empleo, porque la realidad es muy distinta en sectores productivos, en personas que acceden a esos planes de empleo, en géneros, etcétera", ha defendido el alcalde de la capital extremeña.