Vara decidirá su futuro después de las elecciones generales y "en función de lo que ocurra" en ellas

l presidente de la Junta de Extremadura en funciones y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que decidirá su futuro, como ser o no senador autonómico, después de las elecciones generales y "en función de lo que ocurra" en ellas y de la situación que se produzca de acuerdo a los resultados.

De esta forma, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, ha insistido en que tomará la decisión que crea que es mejor para el PSOE y también para su familia.

Asimismo, y preguntado por qué diría si en el caso de que Pedro Sánchez, tras las elecciones, estuviera en disposición de gobernar y quisiera contar con él como ministro, ha respondido que, como no se lo ha planteado, no sabe qué respondería.

También ha recordado Fernández Vara que como funcionario de la Administración de Justicia, ya que es médico forense, ha solicitado y le han concedido la prolongación hasta los 70 años.

"Con lo cual puedo continuar hasta los 70 si quiero volver a mi profesión, que no lo tengo todavía decidido. Tengo decidido proceder al relevo en lo que es el liderazgo en el Partido Socialista en Extremadura. Yo no voy a ser el líder de la oposición, ni voy a ser el secretario general a partir del otoño, pero no sé exactamente qué es lo que voy a hacer", ha indicado.

También insiste Fernández Vara que la transición con el nuevo gobierno va a ser modélica, incluso afirma que ya se ha reunido con inversores en presencia de María Guardiola. Sin embargo, sí ha mostrado públicamente su preocupación por la llegada de la derecha al gobierno regional y vaticina que los servicios públicos se deteriorarán.

Por otra parte, tras los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas, Fernández Vara plantea que el Partido Socialista en Extremadura deberá renovar su mensaje.

En cuanto a su relevo en el Psoe extremeño, no se moja ni manifiesta ninguna preferencia, y asegura que serán los militantes quienes decidan en caso de presentarse varios candidatos y celebrarse elecciones primarias