Vara considera absurdo que haya CCAA que se desmarquen del resto en la retirada de las mascarillas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "absurdo" que haya unas comunidades que quieran "desmarcarse del resto" con respecto a medidas como el momento para retirar el uso obligatorio de las mascarillas en interiores.

El dirigente extremeño ha señalado, en concreto, que espera que de la pandemia se haya aprendido que es "absurdo que cada uno vaya desmarcándose todos los días de los demás".

Por ello, y aunque considera que "ha llegado el momento de tomar una decisión al respecto", dadas las cifras de ingresos en los hospitales y las UCI que "caen de manera clara", cree que debe abordarse cuando los consejeros y el Ministerio de Sanidad "lo tengan claro" y se decida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Este experimento en el que estamos convirtiendo el país en que cada presidente lo que quiere cada día es desmarcarse de los demás..." ha lamentado, "así no se construye España", ha dicho, sino "buscando puntos de acuerdo", y no "a ver quien dice cosas que le gustan más a la gente, que queda muy bien pero no creo que sea bueno".

Vara ha hecho estas declaraciones en Villanueva de la Serena, en respuesta a los periodistas con motivo de su asistencia a la entrega de los Premios de la XXIII Edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen "Extrema Selección 2022".