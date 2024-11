Santamaría destaca la importancia de las mujeres para el Gobierno de María Guardiola en la clausura del I Encuentro 'Ellas Lideran'

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado la importancia de las mujeres en las políticas que está implementando el Gobierno de María Guardiola con motivo de la clausura del I Encuentro 'Ellas Lideran', destinado a impulsar el liderazgo y la capacitación de mujeres emprendedoras, empresarias y directivas de Extremadura.

Durante el transcurso de este acto, organizado por la Dirección General de Empresa, el consejero ha señalado que las mujeres son un colectivo prioritario en gran parte de las políticas puestas en marcha desde el área de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y lo ha ejemplificado en el decreto para el Empleo Estable, las ayudas para el autoempleo, para Nómadas Digitales o en el programa de Consolidación del Empleo en la Economía Social.

Además, ha afirmado, "seguiréis estando presente en nuestras políticas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2025, que con 8.309 millones de euros ,182 millones más, son los más altos de la historia de nuestra región". En lo referente a políticas económicas están previstos 2.111 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al presupuesto anterior de 151 millones de euros.

El consejero ha destacado el buen trabajo de la Dirección General de Empresa, y su directora general, Celina Pérez, por la puesta en marcha de este encuentro 'Ellas Lideran', más de cien inscripciones demuestran el interés por este tipo de encuentros que, "seguiremos haciendo en función de vuestras necesidades".

En este sentido, ha avanzado que a lo largo de 2025 se prevé la realización de un total de diez encuentros de 'Ellas Lideran' en distintos puntos de la región.

Santamaría ha incidido en que es "nuestra la obligación de ayudaros en vuestras necesidades, pero vuestro es el mérito del éxito de vuestros negocios" y "es gratificante comprobar que, en el último año, del nuevo empleo creado, 7 de cada 10 tienen rostro de mujer, concretamente, la región cuenta con 4.780 afiliadas más a la Seguridad Social".

En cuanto a las personas que ejercen por cuenta propia, ha explicado que Extremadura ha ganado 396 mujeres autónomas al RETA en el último año. "Es muy positivo comprobar que tenéis cada vez más presencia en nuestro mercado laboral".

Durante la jornada ha tenido lugar la ponencia inspiracional 'Negocios con Alma: Propósito, Redes y Tendencias que Marcan Futuro', a cargo de María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia.

Además, empresarias con una reconocida trayectoria y referentes en sus sectores como, Cecilia Alvarado, fundadora de Cocobrand Digital Hub; Milagros Garrido Batuecas, founder de Matteria y CEO del grupo Garrido, e Isabel Valls, fundadora de Corderos Fuente del Sapillo, han hablado de sus proyectos de negocio.

El encuentro ha contado con la participación de la asociación, recientemente creada en Extremadura, Women on the Go, una comunidad de mujeres líderes que ha nacido en 2024 de la mano de sus dos fundadoras Cristina Bermejo y Sol Franco, con la convicción de su importancia como vehículo de mejora para la sociedad y las mujeres de nuestra comunidad. Está formada por empresarias, emprendedoras y directivas de Extremadura y de fuera de la región.