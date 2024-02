El PSOE de Don Benito propone al PP una moción de censura para desbancar a la alcaldesa, el PP la rechaza y se aferra al pacto

Continúa la polémica a raíz de los hechos del pleno municipal del pasado lunes en Don Benito. Así, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Don Benito ha avanzado que propondrá al Grupo Popular en el consistorio dombenitense la presentación de una moción de censura conjunta "para terminar con el mandato de la alcaldesa", María Fernanda Sánchez, del partido Siempre Don Benito, que gobierna merced a un pacto con los propios populares por los que se repartían 2 y 2 el mandato durante la legislatura. Por cierto que el PP dombenitense ha rechazado esa propuesta y se aferra a lo firmado.

Precisamente ayer, la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha calificado de "actitud lamentable" la mantenida por la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, pero ha recordado que "esa persona no pertenece a mi partido político". La presidenta del PP extremeño ha señalado que ella responde "por la gente que pertenece al Partido Popular", mientras que sobre "la de otros partidos no tengo nada que decir, más que dar mi opinión, que me parece lamentable el espectáculo".