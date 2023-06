El portavoz de la Junta en funciones, José María Vergeles, dice que está demostrada la valía de Fernández Vara esté donde esté

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, podría ser senador por designación de la Asamblea de Extremadura, aunque él mismo ayer por la tarde, en sus redes sociales, recalcaba que seguirá gobernando como presidente mientras lo sea, porque lo contrario, dice, sería una irresponsabilidad, además de trabajar para que el PSOE gane las próximas elecciones generales. Al respecto, hoy, uno de los pesos pesados del PSOE extremeño y portavoz en funciones de la Junta, José María Vergeles, recalca que se trata de una decisión personal e incide en que su valía está demostrada ante la dirección nacional para estar donde sea. También ha dicho que no tiene nada que decir ante los que le postulan como sucesor de Vara y que lo que le ocupa ahora es que haya un excelente grupo en la Asamblea. En cuanto al probable pacto entre PP y VOX para gobernar la Junta de Extremadura, no hace buen pronóstico sobre los derechos conseguidos por las mujeres, en materia de violencia de género, el aborto o la diversidad sexual, por lo que anuncia que trabajarán desde la oposición para que no se vean mermados.