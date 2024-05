El PP pide el voto para conseguir una España unida en favor de los intereses de los ciudadanos frente al ansia de poder de Sánchez

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha pedido el voto para su partido el 9 de junio para que "gane España" y "pierda Pedro Sánchez". "Ése es el voto de la gente valiente, de la que no se resigna, de la que no se calla y de la que ha decidido que no se va a quedar quieta ante lo que está ocurriendo en nuestro país".

"Ese día nosotros lo que queremos es que gane España y ganando España, pierda Pedro Sánchez. Votar al Partido Popular es conseguir justo eso, porque es hacer que ganen los valores de nuestra democracia, es hacer que gane el Estado de Derecho, es hacer que gane la separación de poderes porque queremos defenderla y garantizarla, es hacer que gane también la libertad de expresión y la libertad de prensa que se siente en estos momentos acorralada, porque es lo que queremos también seguir defendiendo desde las instituciones europeas", ha dicho.

Gamarra ha participado esta medianoche en Cáceres en la pegada de carteles que da comienzo a la campaña electoral para las elecciones europeas en un acto en el que ha acompañado a la candidata de Extremadura al Parlamento Europeo, Elena Nevado, que ocupa el número 20 de la lista del PP.

Así, la actual diputada en el Parlamento extremeño y exalcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha pedido el apoyo para el PP porque el gobierno de Pedro Sánchez "ha generado desigualdad" entre las regiones y "ha sido capaz de anteponer sus intereses a la libertad de los españoles y a las instituciones españolas".

Nevado ha asegurado que, si consigue un escaño en el Parlamento europeo, defenderá los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestro país "que se han visto perjudicados por las políticas de un gobierno socialista que ha hecho que el campo pierda con la PAC 5.000 millones de euros".

"El Partido Socialista tiene una candidata que es la ministra de Intransigencia Ecológica", ha ironizado Nevado, al tiempo que ha añadido que Teresa Ribera "quiere que nuestros agricultores se conviertan en jardineros y que nuestros ganaderos se conviertan en cuidadores de mascotas".